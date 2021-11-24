В полиции сообщили, что педагог совершил развратные действия в отношении нескольких несовершеннолетних как во время личного общения, так и в соцсетях.

К теме Родные отказались от заявления: полиция таки открыла дело против учительницы, которая била ученика

В доме мужчины и на его работе правоохранители провели обыски и изъяли мобильный телефон и компьютерную технику.

Сейчас злоумышленника задержали. Он находится в изоляторе временного содержания.

Как задерживали учителя / видео полиции Винницкой области

Учителю уже объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьей №156 (Развращение несовершеннолетних) и статьей №156 (Домогательства ребенка для сексуальных целей). Наказание за такое преступление – до 8 лет заключения.

Полицейские призывают родителей внимательно относиться к своим детям, интересоваться их проблемами и досугом, с кем и на какие темы они общаются в сети интернет. Будьте друзьями для своих детей, это поможет защитить их от ошибочных шагов и позаботиться о безопасности.

К слову, в Днепропетровской области учителя в школе-интернате обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки. Мужчина зашел в ее комнату в общежитии, ударил ее по лицу и заклеил рот скотчем, после чего изнасиловал ученицу.