В полиции сообщили, что педагог совершил развратные действия в отношении нескольких несовершеннолетних как во время личного общения, так и в соцсетях.
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В доме мужчины и на его работе правоохранители провели обыски и изъяли мобильный телефон и компьютерную технику.
Сейчас злоумышленника задержали. Он находится в изоляторе временного содержания.
Как задерживали учителя / видео полиции Винницкой области
Учителю уже объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьей №156 (Развращение несовершеннолетних) и статьей №156 (Домогательства ребенка для сексуальных целей). Наказание за такое преступление – до 8 лет заключения.
К слову, в Днепропетровской области учителя в школе-интернате обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки. Мужчина зашел в ее комнату в общежитии, ударил ее по лицу и заклеил рот скотчем, после чего изнасиловал ученицу.