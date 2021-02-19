Сейчас Украина находится в желтой зоне, но в некоторых регионах из-за стремительного распространения COVID закрывают школы. Теперь и в Винницкой области ученики 5 – 11 классов вернутся к дистанционному обучению.

По словам главы Винницкой ОГА Сергея Борзова, дистанционно дети начнут учиться уже с понедельника, 22 февраля.

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Кроме того, на онлайн-обучение перевели только учеников 5 – 11 классов, а вот ученики начальной школы будут посещать учебные заведения.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается серьезной. В Винницкой области за 17 февраля COVID впервые обнаружили у 514 человек. Только по Виннице 291 новый случай, всего зарегистрировано девять смертей, все – старше 60 лет,

– подчеркивает Сергей Борзов.

Борзов отметил, что на такой пик заболеваемости область поднялась 18 февраля, и по количеству новых больных в Украине Винничина уже занимает второе место.

Добавим, что в Черновцах с 19 февраля все школы перейдут на дистанционную форму обучения из-за эпидемической ситуации в регионе. Студенты тоже будут учиться в онлайн-режиме.

Какая ситуация с COVID-19 в разных регионах Украины? По результатам Киевской школы экономики, наиболее проблемными являются 5 областей: Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Винницкая и Тернопольская.

Как должны работать школы во время карантина

Правительство продлило карантин в Украине до 30 апреля и приняло новые изменения, которые касаются уровней эпидемической опасности.

Сейчас в Украине установили желтый уровень, в соответствии с которым есть определенные запреты:

запрещается посещение учебных заведений там, где на самоизоляции из-за контакта с пациентом с COVID-19 находятся более 50% учащихся и персонала школы или сада.

запрещается проведение массовых мероприятий, в частности спектаклей, праздников и концертов с участием детей из более чем одной группы или класса и в присутствии зрителей.

Однако из-за ухудшения ситуации с коронавирусом могут устанавливать в регионах красный уровень опасности. Так, в случае установления красного уровня будут продолжать работу садики и специальные учебные заведения, а также будет очное обучение для учащихся 1 – 4 классов. Все остальные школьники перейдут на онлайн-обучение.