С понедельника, 19 апреля, ученики выпускных классов смогут вернуться в школу для организации и завершения учебного года, а также подготовки к ВНО.

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В то же время начальная школа и ученики 5 – 8 и 10 классов продолжают учиться в дистанционном режиме.

Кроме того, на сайте городского совета создали петицию с просьбой отменить дистанционное обучение и для школьников 1 – 4 классов. Ведь, по словам родителей, в таком возрасте онлайн-обучение не приносит детям никакой пользы. Чтобы петицию рассмотрели в мэрии, она должна собрать не менее 350 подписей за две недели.

Карантин в Винницкой области: что запрещено

проведение массовых развлекательных спортивных, рекламных и других мероприятий;

проведение культурных массовых мероприятий;

прием детей в детские учреждения оздоровления и отдыха;

прием посетителей в театрах, концертах, в кинотеатрах, других учреждениях культуры и прием посетителей иными субъектами деятельности в сфере культуры;

деятельности культовых сооружений и помещений, обустроенных для молитвенных нужд, из расчета один человек на 5 квадратных метров помещения;

проведение религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых не обеспечено соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими.

Зато культурным учреждениям, в частности музеям, разрешено работать при условии соблюдения необходимых противоэпидемических мероприятий.

Какова ситуация с коронавирусом в Винницкой области По состоянию на 19 апреля в Винницкой области COVID-19 заболели 65 218 человек, летальных случаев – 1391. Выздоровели более 44 тысячи больных. За последние сутки недуг диагностировали у 122 человек. Данные: Минздрав.

К слову, в Ровно наоборот – решили ослабить карантинные ограничения. С 19 апреля обучение в школах возобновляют в полном объеме. К очному обучению вернутся даже ученики 5 – 11 классов.