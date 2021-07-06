Все ели фирменный салат: в Винницкой области после выпускного отравились 17 человек

После празднования выпускного в винницкие больницы госпитализировали 17 человек с отравлением. Все пострадавшие имели празднования в течение 3 – 5 июля в местном ресторане "На Майдане" в селе Майдан-Чапельский.

Люди отравились во время празднования выпускного

Предварительный диагноз всех пострадавших – острый энтероколит. Сейчас в больнице находятся 13 человек, трое из них – 17-летние подростки и маленький ребенок, который был с родителями в кафе.

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Кроме того, в детской инфекционной больнице рассказали, что состояние пациентов – среднее, но о выписке еще речь не идет.

Местное издание "20 минут" сообщило, что в заведении "На майдане" праздновали окончание школы восемь выпускников с классным руководителем и родителями, а также там собрались еще две компании, которые отмечали годовщину выпуска из школы.

Кафе закрыли

После инцидента Госпродпотребслужба закрыла кафе на 10 дней для проверки.

В ГСЧС говорят, что отравления происходили в кафе "На майдане" в течение нескольких дней, поэтому пострадали люди, которые были в разных компаниях.

Также известно, что все пострадавшие клиенты заказывали в заведении их фирменный салат с курицей и майонезом.



Продукты, которыми можно отравиться / Инфографика 24 канала

К слову, в Ивано-Франковской области более 10 человек одновременно доставили в больницу с отравлением. Известно, что они праздновали выпускной в гостинично-развлекательном комплексе.