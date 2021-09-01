В Виннице во время праздничной линейки умер дедушка

В Виннице во время праздничной линейки в школе 71-летнему мужчине внезапно стало плохо. Медики пытались его реанимировать, но спасти дедушку не удалось.

Пресс-секретарь полиции области Ирина Добровольская рассказала, что трагический инцидент произошел в Винницкой школе № 4.

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Праздничная линейка для первоклассников проходила в актовом зале. Директор учебного заведения Галина Загородная рассказала, что дедушка пришел на праздник в своего внука-первоклассника.

Но 71-летнему мужчине вдруг стало плохо.

Он сел на скамейку, наш участковый начал оказывать первую медицинскую помощь, его начали реанимировать, но когда приехала скорая помощь, стало поздно,

– рассказывает директор.

Пресс-служба полиции области говорит, что по предварительным данным, у мужчины остановилось сердце, и производство не открывали.

Пока неизвестно, было ли разрешено родителям заходить внутрь заведения в условиях карантина и на сколько людей рассчитан актовый зал.

К слову, непогода в Киеве повредила 7 школ. Больше всего пострадала 179 гимназия в Голосеевском районе. Поэтому там очно образовательный процесс начнут только ученики начальной школы, а 5 – 11 класс переведут на дистанционное обучение.