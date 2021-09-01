Пресс-секретарь полиции области Ирина Добровольская рассказала, что трагический инцидент произошел в Винницкой школе № 4.

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Праздничная линейка для первоклассников проходила в актовом зале. Но одному из гостей – 71-летнему мужчине вдруг стало плохо. В школу сразу вызвали скорую, медики пытались его реанимировать.

Однако спасти мужчину не удалось. Известно, что дедушка умер от остановки сердца.

Пока неизвестно, было ли разрешено родителям заходить внутрь заведения в условиях карантина и на сколько людей рассчитан актовый зал.

К слову, непогода в Киеве повредила 7 школ. Больше всего пострадала 179 гимназия в Голосеевском районе. Поэтому там очно образовательный процесс начнут только ученики начальной школы, а 5 – 11 класс переведут на дистанционное обучение.