В Виннице школа сэкономила на учительнице и "забаррикадировала" первоклассников в классе – фото

В Виннице произошел скандал в школе №21. Городская власть решила сократить одну ставку учителя начальных классов и перегрузила другой класс. Там парты разместили настолько близко, что детям тесно сидеть.

Об этой ситуации рассказала мама одного из учеников этого класса в группе "Батьки SOS" Ирина Витвицкая. По ее словам, сейчас родители первоклашек этой школы живут "на нервах", потому что их детей буквально забаррикадировали в классе.

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Женщина говорит, что в классе:

нет расстояния до задней стенки шкафа, хоть должно быть 65 сантиметров,

нет проходов между частью парт заднего ряда, а там где есть – они максимум 40 сантиметров (должны быть 50),



Расстояние между партами в классе / Фото Ирины Витвицкой

дети втиснуты в промежутки 20 – 25 сантиметров (должно быть 50), и их колени упираются в переднюю стенку парты.

При любой экстренной эвакуации это будет еще одна трагедия на всю Украину. Но мы лучше потом будем искать виновных, чем сейчас будем предотвращать эту ситуацию,

– написала Ирина Витвицкая.

Мама отметила, что закон ограничивает количество детей в классе до 30. А площадь их класса, согласно санитарным нормам, вообще может вместить всего 22 ученика, а их в классе – 36.

"Рядом у нас пустой класс. Просто пустой. Это – абсурдно, смешно, несправедливо и больно. Потому, что город не хочет утвердить нам два первых класса и согласовать финансирование еще одной ставки учителя. Вместо этого, он 31 августа увольняет из нашей школы "лишнего" учителя", – рассказала Ирина Витвицкая.

Родители первоклассников месяц писали обращения и уже три раза ходили в отдел образования. "Нам говорили, что в нашу школу не идут из-за низкого уровня образования", – добавляет женщина.



Класс забаррикадировали партами / Фото Ирины Витвицкой

Поэтому родители написали обращение в Министерство образования, есть также депутатские обращения к городскому главе.

Что говорят пользователи в соцсетях

Пользователи соцсети, увидев фото от мамы первоклассника, возмутились увиденным:

"У нас все через одно место! Никто не учел, что помещения не рассчитаны на такое количество мебели, в классах должно быть по 15 человек, не больше, тогда бы и было более-менее. А так в старые классы впихнули по 30 – 35 парт отдельных, конечно, места нет!"

"Это просто ужас. Ставят на детях и родителях эксперименты. Никакого уважения и человеческого отношения, только финансовая выгода".

"У нас то же самое. 37 человек, пройти невозможно. А о том, чтобы сделать посреди класса игровую зону, как по НУШ, и речи быть не может, потому что вторая смена и 37 парт!"

"У нас в Борисполе была похожая ситуация, родители прошли три исполкома, привлекали ТВ, кучу нервов потрачено, но дополнительный класс был открыт".

К слову, на Полтавщине в селе Шепеловка ученики пришли на 1 сентября в школу, которой юридически уже не существует. В общине рассказали, что заведение оптимизировали и закрыли, но родители выступают против и водят детей в старую школу. Детали – читайте в статье.