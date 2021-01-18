Протесты в Виннице из-за онлайн-обучения: родители требовали вернуть детей в школы – фото
В Виннице 17 января прошел протест против дистанционного обучения. Родители вышли на митинг, чтобы выразить свое недовольство онлайн-образованием, ведь их дети учатся онлайн до 25 января.
Родители требовали вернуть детей в школы. Акция прошла в воскресенье, 17 января, и продолжалась около часа. Обращение в горсовет не передавали, сообщает издание "Суспільне".
Интересно В каких городах школы начали онлайн-обучение после каникул: отчет по областям
Протестующие держали в руках плакаты "Мы против онлайн-обучения", "Мои дети – моя ответственность", "Нет онлайн-образованию".
У меня работа с 9 до 18 часов, дома с ребенком остается бабушка, ей трудно освоить компьютер и помочь ребенку. Поэтому, лучшее решение – это живая школа,
– рассказала участница акции Людмила Романчук.
Отметим, что, кроме родителей, на протест вышли и бабушки с дедушками, которым приходится делать уроки с внуками, пока родители заняты на работе,
Так, одна бабушка пожаловалась журналистам, что из-за работы родителей, она учит уроки с внуком-пятиклассником. "Часто исчезает интернет-связь и внимание внука рассеивается, а объяснить тему предмета я не могу", – говорит Галина Симчук.
Смотрите фото с протестов родителей в Виннице:
Протесты в Виннице / Фото "Суспільне"
Протесты в Виннице / Фото "Суспільне"
Протесты в Виннице / Фото "Суспільне"
Когда дети вернутся к очному обучению
Министр образования Сергей Шкарлет считает, что ученики 1 – 4 классов после завершения локдауна, 25 января, должны вернуться к привычному формату обучения. Относительно старшей школы, то там уроки должны проводить по смешанной форме.
Поделиться новостью
-
Для развлечений и учебы: 5 причин, почему школьникам нужна собственная фотокамера23 декабря 2020 , 11:27
-
Будем пытаться вернуть детей за парты, потому что онлайн-обучение не заменит очное, – Шкарлет13 января , 17:22
-
В Минздраве против преждевременного возвращения начальной школы к учебе16 января , 09:36