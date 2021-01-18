В Виннице 17 января прошел протест против дистанционного обучения. Родители вышли на митинг, чтобы выразить свое недовольство онлайн-образованием, ведь их дети учатся онлайн до 25 января.

Родители требовали вернуть детей в школы. Акция прошла в воскресенье, 17 января, и продолжалась около часа. Обращение в горсовет не передавали, сообщает издание "Суспільне".

Интересно В каких городах школы начали онлайн-обучение после каникул: отчет по областям

Протестующие держали в руках плакаты "Мы против онлайн-обучения", "Мои дети – моя ответственность", "Нет онлайн-образованию".

У меня работа с 9 до 18 часов, дома с ребенком остается бабушка, ей трудно освоить компьютер и помочь ребенку. Поэтому, лучшее решение – это живая школа,

– рассказала участница акции Людмила Романчук.

Отметим, что, кроме родителей, на протест вышли и бабушки с дедушками, которым приходится делать уроки с внуками, пока родители заняты на работе,

Так, одна бабушка пожаловалась журналистам, что из-за работы родителей, она учит уроки с внуком-пятиклассником. "Часто исчезает интернет-связь и внимание внука рассеивается, а объяснить тему предмета я не могу", – говорит Галина Симчук.

Смотрите фото с протестов родителей в Виннице:



Протесты в Виннице / Фото "Суспільне"



Протесты в Виннице / Фото "Суспільне"



Протесты в Виннице / Фото "Суспільне"

Когда дети вернутся к очному обучению

Министр образования Сергей Шкарлет считает, что ученики 1 – 4 классов после завершения локдауна, 25 января, должны вернуться к привычному формату обучения. Относительно старшей школы, то там уроки должны проводить по смешанной форме.