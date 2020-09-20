Многие люди считают ютуб только интернет-порталом для развлечений, однако на самом деле он может быть очень полезным, особенно во времена дистанционного обучения. Сегодня тысячи популярных блоггеров занимаются онлайн-просвещением. Как же учителю начать создавать видео для учеников на ютубе?

Отметим, что ютуб сейчас имеет много образовательного контента. Например, видеоуроки одесского учителя физики пользуются бешеной популярностью, а просмотров они собрали уже более 100 тысяч, передает издание "На урок".

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Как заинтересовать видеоуроками современных детей? Интересно, что большинство зрителей выделяют только 10 секунд на просмотр одного видео. За это время надо успеть заинтересовать их настолько, чтобы они продолжили просмотр.

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Монотонность

Чаще всего видеоуроки – это когда учитель показывает презентацию или просто рассказывает материал, и именно это может рассеивать внимание школьников.

Как этого избежать? Используйте собственных персонажей во время видео. Такие вставки не только разнообразят видеоряд, но и пробуждают внимание школьников. И накладывайте кадры и переходы между кадрами, на что будет обращать внимание ребенок. Добавляйте в видео другие иллюстрации, видеоматериалы или аудио. Это можно делать между темами урока, что послужит разграничением для учащихся.

Запинаться в кадре

Если учитель запинается в кадре, то ему придется освоить монтаж, чтобы вырезать различные элементы видео или объединять их. А допустив ошибку при записи урока, можно добавить в видео уместный мэм.

"Немые" кадры: опыты, слайдшоу картинок и т.д.

Если ваше видео показывает что-то без звука, то лучше добавьте музыкальное сопровождение. Это поможет привлечь внимание учеников. А "немые" кадры дети точно пропустят.

Учитель снимает видео для ютуба / Фото aif

Где можно создать видео для учащихся

В этом вам помогут полезные интернет-ресурсы. К примеру:

Videomaker Place It

Это бесплатная платформа, где вы после регистрации сможете пользоваться готовыми шаблонами для редактирования видеоуроков (но тогда на видео будет небольшая метка-логотип интернет-платформы).

Renderforest

Этот интернет-сервис поможет сделать видеоуроки веселее, ведь позволяет создавать маскоты (собственных персонажей). Интересно, что таких анимированных персонажей можно сделать даже похожими на учителей, они добавят элемент развлечения к занятию.

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Как заинтересовать аудиторию: