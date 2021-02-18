Накануне годовщины расстрелов на Майдане Национальный музей Революции Достоинства презентовал образовательный ролик "Люди создают историю".

Видео создали вместе с командой компании "WhiteMovie Production". Истории для школьников в нем рассказывают сами школьники.

Важно знать 18 февраля – первый самый страшный день Майдана

Видео "Люди создают историю": о чем и для кого

Начинается ролик с того, что нескольких подростков спрашивают, знают ли они что-то о Майдане и Небесной Сотне. У каждого из них разное объяснение, но ответ у всех одинаковый: не слышали и не знают, о чем идет речь.

Поэтому другие подростки и участники Майдана начинают рассказывать, как погибла Небесная Сотня и к чему это привело. В видео они рассказывают, что побудило украинцев выйти на Майдан, какие изменения претерпело их сознание и как эти события повлияли на будущее Украины.

Для нас работа над этим проектом особенно важна. Ведь тема видео – и о Майдане как явлении, и о памяти, почитании Героев Небесной Сотни. Важно, что в этом видео подростки рассказывают подросткам о тех событиях и о тех темах,

– рассказал Максим Заика, продюсер "WhiteMovie Production".

Люди творят историю – смотрите видео о Небесной Сотне

Расстрелы на Майдане: главное