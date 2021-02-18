Детям о Небесной Сотне: в Украине создали образовательный ролик о Майдане
Накануне годовщины расстрелов на Майдане Национальный музей Революции Достоинства презентовал образовательный ролик "Люди создают историю".
Видео создали вместе с командой компании "WhiteMovie Production". Истории для школьников в нем рассказывают сами школьники.
Важно знать 18 февраля – первый самый страшный день Майдана
Видео "Люди создают историю": о чем и для кого
Начинается ролик с того, что нескольких подростков спрашивают, знают ли они что-то о Майдане и Небесной Сотне. У каждого из них разное объяснение, но ответ у всех одинаковый: не слышали и не знают, о чем идет речь.
Поэтому другие подростки и участники Майдана начинают рассказывать, как погибла Небесная Сотня и к чему это привело. В видео они рассказывают, что побудило украинцев выйти на Майдан, какие изменения претерпело их сознание и как эти события повлияли на будущее Украины.
Для нас работа над этим проектом особенно важна. Ведь тема видео – и о Майдане как явлении, и о памяти, почитании Героев Небесной Сотни. Важно, что в этом видео подростки рассказывают подросткам о тех событиях и о тех темах,
– рассказал Максим Заика, продюсер "WhiteMovie Production".
Люди творят историю – смотрите видео о Небесной Сотне
Расстрелы на Майдане: главное
- 18 – 21 февраля состоялось жестокое противостояние на Майдане. Этот период называют завершающим этапом Революции Достоинства.
- В результате 22 февраля отстранили тогдашнего президента Виктора Януковича и назначили досрочные президентские выборы на 25 мая 2014 года.
- Во время противостояния погибли 82 человека. Еще более 600 пострадали.
- Украина чтит память Героев Небесной Сотни 20 февраля.
Поделиться новостью