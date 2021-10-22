Выдача дипломов о высшем образовании может задержаться из-за отмены состава НАОКВО, – депутат

Депутат Юлия Гришина рассказала, что выдача дипломов о высшем образовании может задержаться из-за отмены Верховным Судом решения об утверждении состава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

Депутат и член Комитета ВР по вопросам образования и науки Юлия Гришина считает, что в связи с отменой решения об утверждении состава НАОКВО возникла проблема с выполнением полномочий, возложенных на Агентство.

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В частности, это может создать задержку в выдаче дипломов.

В образовательном комитете уже подготовили новый законопроект

В то же время Гришина сообщила, что утвержденный профильным парламентским комитетом законопроект устраняет коллизию в законе в части принципов отбора членов НАОКВО. Речь идет о применении принципов отраслевого представительства при отборе в состав агентства представителей работодателей и соискателей высшего образования.

По ее словам, указанный законопроект с положительным заключением комитета уже направлен для принятия Верховной Радой.

Кроме того, для устранения сложностей, вызванных прекращением деятельности НАОКВО, законопроектом предусмотрено, что конкурс по избранию членов агентства, начатый до вступления в силу закона, прекращается в день вступления в силу закона.

Благодаря ему правительство получит право утвердить временный состав агентства без проведения конкурса. Полномочия временного склада агентства продлятся до утверждения нового состава, сформированного по результатам конкурса,

– написала Гришина.

Добавим, что в МОН заявили, что на ранее принятых решениях НАОКВО решение Верховного суда не скажется, и никакого риска для аккредитации образовательных программ или уже выданных дипломов не существует. Они абсолютно легитимны.