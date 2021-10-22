Депутат и член Комитета ВР по вопросам образования и науки Юлия Гришина считает, что в связи с отменой решения об утверждении состава НАОКВО возникла проблема с выполнением полномочий, возложенных на Агентство.
К теме Суд отменил состав НАОКВО: сделает ли это дипломы о высшем образовании недействительными
В частности, это может создать задержку в выдаче дипломов.
В образовательном комитете уже подготовили новый законопроект
В то же время Гришина сообщила, что утвержденный профильным парламентским комитетом законопроект устраняет коллизию в законе в части принципов отбора членов НАОКВО. Речь идет о применении принципов отраслевого представительства при отборе в состав агентства представителей работодателей и соискателей высшего образования.
По ее словам, указанный законопроект с положительным заключением комитета уже направлен для принятия Верховной Радой.
Кроме того, для устранения сложностей, вызванных прекращением деятельности НАОКВО, законопроектом предусмотрено, что конкурс по избранию членов агентства, начатый до вступления в силу закона, прекращается в день вступления в силу закона.
Благодаря ему правительство получит право утвердить временный состав агентства без проведения конкурса. Полномочия временного склада агентства продлятся до утверждения нового состава, сформированного по результатам конкурса,
– написала Гришина.
Добавим, что в МОН заявили, что на ранее принятых решениях НАОКВО решение Верховного суда не скажется, и никакого риска для аккредитации образовательных программ или уже выданных дипломов не существует. Они абсолютно легитимны.