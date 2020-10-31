Довольно много неприятностей могут поджидать человека в первый рабочий день. Однако этого можно избежать, следуя рекомендациям от экспертов.

Своими советами поделилась руководитель направления HR-бренд холдинга МХП Екатерина Корченко с изданием Happy Monday.

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Первый день – это всегда неожиданно и волнительно, ведь вокруг вас незнакомые и слишком взрослые люди, первое руководство и много вопросов обо всем, что происходит. Поэтому, если не нервничать, можно получить массу удовольствия и нового опыта.

Но, конечно же, на новой работе хочется проявить себя с наилучшей стороны и не наделать ошибок.

Как вести себя в первый рабочий день: 10 советов

Поэтому эксперт поделилась 10 лайфхаками, которые помогут успешно обойти подводные камни первого дня в новом коллективе.

Приходите вовремя

Это, наверное, самый простой пункт, но некоторые люди не умеют планировать все время наперед, поэтому часто опаздывают. Но это точно не стоит делать в первый рабочий день, ведь такое опоздание гарантирует вам смятение в делах и планах и неловкость перед новым коллективом.

Кроме того, руководство может подумать, что вы не слишком серьезно относитесь к только что полученной работе. Поэтому, позаботьтесь о том, чтобы прийти к началу рабочего дня. Так вы сможете спокойно устроиться на новом месте и зарекомендовать себя пунктуальным человеком.

Уделите внимание одежде

Хоть это банально, но люди действительно встречают по одежке. И тут не важно, есть ли на вашей новой работе дресс-код. Ведь уместная одежда поможет чувствовать себя уверенно и удачно презентовать себя новым коллегам.

Учитывать стоит базовые правила делового гардероба. Ну а если работа все же предполагает форму или дресс-код — заранее узнайте у работодателя все детали.

Знакомьтесь с коллегами

После того, как руководитель представит вас коллективу, не стесняйтесь проявлять активность: здороваться и знакомиться с окружающими, даже если это люди из других отделов компании. Иногда знакомства возле кофемашины становятся началом продуктивного сотрудничества и настоящей дружбы.

Знакомство с коллегами на работе / Фото Ukr.media

На работе – работайте

Помните о самом главном правиле – вы пришли сюда работать, поэтому этим и стоит заниматься в первую очередь.

Эксперт советует составить себе план действий, четко определив задачи на первый рабочий день или неделю. Частично это придется делать самостоятельно, частично вам поможет руководитель или наставник.

Не стесняйтесь спрашивать

Чем больше вы узнаете информации в первый рабочий день, тем легче и быстрее пройдет адаптация в коллективе. Спрашивайте коллег о том, что вас интересует или что вы не до конца понимаете. И, конечно, запоминайте всю ценную информацию, потому что это сэкономит много силы и времени.

Проявляйте свои лучшие качества

Вспомните свое резюме и все, о чем шла речь на собеседовании. Вас выбрали среди других кандидатов именно благодаря вашим навыкам и качествам, поэтому проявляйте их: профессионализм и инициативность обязательно оценят.

Доказывайте не словом, а делом

Эксперт отмечает, что рабочие отношения, какими бы теплыми и дружескими они не были, строятся на ответственности обоих. Поэтому, выполняйте поставленные задачи со всей ответственностью: от вашей работы зависит не только ваш собственный успех, но и эффективность всей команды.

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Подчеркните свою мотивированность в соцсетях

Соцсети (особенно Фейсбук) — это отличный способ ненавязчиво подчеркнуть свою мотивированность к новой работе.

Поэтому уделите минутку тому, чтобы обновить свою профессиональную информацию, подписаться на страницы компании и коллег. Иногда в соцсетях можно найти интересные инициативы, которые позволят лучше познакомиться с корпоративной культурой.

Сохраняйте уверенность и позитив

Бесспорно, в первый рабочий день Вы будете нервничать. Ведь все вокруг будут заняты своими делами, а вы сначала плохо будете понимать ваши обязанности и местные порядки.

Поэтому вам стоит расслабиться: когда-то все окружающие были на вашем месте и прекрасно понимают, каково это. Помните, что от вас не потребуют всего и сразу: следовательно, и причин для стресса нет. К тому же, возле вас будет человек, ответственный за вашу адаптацию в коллективе.

Наслаждайтесь первым рабочим днем

Если вы заранее подготовитесь и будете иметь представление, что стоит и чего не стоит делать на новом месте, то вам просто останется наслаждаться этим опытом и подходить к задачам с позитивом и интересом.