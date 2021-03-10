В Киеве определились с датами весенних каникул этого года. Кроме того, если школы в мае закроются на карантин, ученики могут доучиваться летом, но окончательного решения еще нет.

Когда в Киеве будут каникулы

В Министерстве образования отмечают, что школы могут самостоятельно корректировать даты каникул в период пандемии коронавируса.

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То есть учебные заведения могут по своему усмотрению менять даты отдыха для детей и назначать дополнительный карантин или каникулы.

Так, в школах столицы весенние каникулы решили не переносить, поэтому с 22 по 27 марта включительно дети будут отдыхать.

Почему дети могут учиться летом

Директор департамента образования и науки Киева Елена Фиданян пояснила, что в мае этого года много праздничных дней, поэтому в этом месяце почти половина дней "выпадает из учебы". К тому же, в конце мая выпускники будут сдавать ВНО.

В этом году школьники, независимо от того, будут ли поступать они в вузы, должны сдать четыре обязательных теста, ведь они являются выпускными экзаменами (ГИА). И поскольку многие пункты тестирования размещены в школах, во время проведения ВНО будет закрываться вся школа, и уроков не будет для учеников с 1 по 11 класс,

– подчеркнула Елена Фиданян.

По ее словам, четвертая четверть обучения состоит из двух месяцев (апрель, май). Но если в апреле 30 дней, из них рабочих – 22, то в мае – 31 день, но рабочих только 14 дней (10 выходных, три праздничных дня, четыре дня ГИА (ЗНО).

Поэтому, в мае для обучения есть только две недели, за которые нужно вычитать учебный материал, систематизировать и разложить по полочкам все изученное за год, провести итоговые контрольные, выставить семестровые и годовые оценки и тому подобное.

"Это две недели безумной учительской нагрузки, огромного количества писанины, проверки итоговых контрольных работ, выставления семестровых и годовых оценок, проведение многочисленных совещаний, педсоветов", – отмечает эксперт.

Фиданян подчеркнула, что если в конце года снова будет дистанционка, а в школы будут ходить только ученики начальных классов, то ВНО в помещениях школ все равно будет происходить.



Основные даты ВНО-2021 / инфографика 24 канала / данные УЦОКО

Как можно закончить обучение в 2021 году

Кроме того, Елена Фиданян назвала несколько предложений, как можно завершить обучение в школах Киева.

Предложение №1. Продлить учебный год на несколько недель в июне

По словам Фиданян, это позволит выполнить учебные программы, ничего не сокращая и не уплотняя. Однако такой вариант не изменит ситуацию для одиннадцатиклассников, которые все равно не смогут полноценно завершить учебный год.

Предложение №2. Учебный год можно продолжить, если поменять места проведения ВНО

Учащиеся 1 – 10 классов смогут полноценно посещать уроки и не прекращать обучение во время проведения ВНО, если перенесут места проведения тестирования из школ других учреждений образования. Например, проводить их можно на базе учреждений высшего образования.

Или можно увеличить количество пунктов ВНО, а в них – уменьшить количество участников и, соответственно, аудиторий. "Принимая меньшее количество абитуриентов, абсолютно реально проводить ВНО, не прекращая при этом уроков для других", – говорит директор Департамента образования.

Важно Изменение дат ВНО повлечет стресс у абитуриентов – УЦОКО

Предложение №3. Вынести ВНО за пределы учебного года.

Старшеклассники начинают составлять ГИА в форме ВНО еще прежде чем у них завершится изучение школьной программы. То есть школы начинают экзаменовать выпускников, недоучив их.

Поэтому над этой проблемой нужно немало поработать. И прежде всего это должно сделать УЦОКО.

Если быть откровенными, то в этом году, как и в предыдущем, мы вообще не знаем, как будем завершаться обучение. Весь год работаем в смешанно-дистанционном формате. А еще ходят слухи, что четвертая четверть будет переведена в дистанционный формат. Возможно, как и в прошлом году, отменят ГИА в 4 и 9 классах и примут решение о самостоятельном выборе выпускниками – сдавать или не сдавать ВНО,

– подытожила Фиданян.

К слову, из-за пандемии некоторые школы перешли на дистанционное обучение. Так, школы закрыты в Ивано-Франковске, Черновцах, Житомирской, Винницкой, Одесской, Волынской и Закарпатской областях. Больше об этом – читайте по ссылке.

В каких случаях могут закрывать школы? Ученикам запрещено посещать школы, если на самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 находится более 50% детей и работников, или если в городе красная зона карантина (но ученики 1 – 4 классов смогут продолжить очное обучение).