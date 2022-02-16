Весенние каникулы: когда и сколько будут отдыхать школьники в 2022 году

Украинские школьники в течение учебного года четыре раза уходят на каникулы. И дети уже ждут весенних каникул, которые начнутся через полтора месяца.

Школьники в этом учебном году отдыхают по новому графику. Однако летние каникулы, начало и конец учебного года всегда останутся неизменными, сообщает 24 канал.

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Дополнительные выходные в марте

В следующем месяце школьники получат дополнительный выходной день в связи с празднованием 8 марта.

Вероятно, учебный процесс в марте 2022 года будет сокращен 7 и 8 марта – эти дни будут выходными. Тем не менее, за 7 число придется отучиться в субботу, 12 марта. Таким образом, школьники получат 4 выходных дня подряд.

Когда будут весенние каникулы

Весенние каникулы в школах Украины продлятся одну неделю.

Когда начнутся каникулы? Ежегодно Минобразования дает рекомендации учебным заведениям, где указывает дату проведения школьных каникул. Документ является рекомендательным и администрация школы может отклоняться от этих дат.

Так, в 2022 году весенние школьные каникулы запланированы на 28 марта и продлятся они до 3 апреля. А уже в понедельник, 4 апреля, учебный процесс должен возобновиться.

Что может повлиять на изменение этих дат? На продолжительность и даты каникул может повлиять эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса.

Напомним, что с каникулами в первой половине учебного года было сложно. Осенний отдых, как и зимний, стартовал и закончился везде по-разному. Так может быть и с весенними каникулами. Ведь в этот период снова может быть рост заболеваний.

И неизвестно, как закончится этот учебный год. В некоторых городах уже анонсировали уроки в июне. Так, из-за трехнедельных осенних каникул в Харькове решили, что учебный год должен длиться до 3 июня вместо 27 мая.

В то же время в МОН добавляют, что учебный год должен состоять из не менее 175 учебных дней и заканчиваться не позднее 1 июля.

К слову, руководство французского лицея имени Анны Киевской в Киеве закрыло учебное заведение почти на месяц на досрочные каникулы из-за возможной угрозы нападения России на Украину. Детали – читайте в статье.