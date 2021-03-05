Некоторые школы уже отправили детей на каникулы из-за увеличения количества больных коронавирусом. В МОН отмечают, что учебные заведения могут самостоятельно принимать решение о начале каникул для учеников.

В Минобразования сообщили, что школы наделены автономией, то есть они являются самостоятельными, независимыми и ответственными в принятии решений по организационным вопросам, в том числе введения каникул.

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"Структура и продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, занятий, отдыха между ними и прочее определяются педагогическим советом школы в пределах времени, которое предусмотрено образовательной программой", – ответили в МОН.

В частности, школы могут регулировать даты каникул с учетом эпидемической ситуации в учреждении или регионе в целом.

Однако продолжительность каникул в школах в течение учебного года не может составлять меньше 30 календарных дней (так, ученики обычно отдыхают неделю весной и осенью и две недели зимой).

Директор обязан организовывать деятельность школы. В частности, ему предоставлено право определять режим работы учебного заведения. То есть, принятие решений о начале и продолжительности каникул относится исключительно к компетенции руководителя и педагогического совета школы,

– отметили в Министерстве образования.

Согласно закону, образовательный процесс в школах организуется в рамках учебного года, который начинается в День знаний – 1 сентября, длится не менее 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года.

Добавим, что в целом большинство школ планирует организовать каникулы для школьников по обычному графику – с 22 марта по 28 марта 2021 года включительно.



Когда будут отдыхать школьники / Инфографика 24 канала

В каких случаях могут закрывать школы? Ученикам запрещено посещать школы, если на самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 находится более 50% детей и работников, или если в городе красная зона карантина (но ученики 1 – 4 классов смогут продолжить очное обучение).