Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом городские власти Киева решили отправить учеников на каникулы раньше, чем планировалось. Школьники будут отдыхать уже с четверга, 18 марта.

Мэр столицы Виталий Кличко рассказал во время брифинга, что в Киеве сейчас угрожающая ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Поэтому городские власти столицы приняли решение начать для некоторых учеников весенние каникулы на два дня раньше.

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Даты весенних каникул в Киеве

учащиеся 5–11 классов уходят на каникулы уже с четверга, 18 марта.

садики и начальная школа (ученики 1–4 классов) пока будут работать в обычном режиме.

уже с понедельника, 22 марта, ученики начальной школы также уйдут на каникулы.

Добавим, что весенние каникулы продлятся неделю – до 28 марта.

По словам Кличко, ситуация в городе сложная. С такими темпами распространения вируса и количеством госпитализаций за сутки уже через несколько дней мест в больницах не будет.

К слову, Минобразования сообщили, что школы в этом году наделены автономией, то есть они самостоятельно принимают решение о введении каникул. Так, школы во многих областях изменили даты каникул и уже отправили учеников на отдых.

Кроме того, сейчас МОН рекомендует перевести на дистанционное обучение учеников 5–11 классов школ, училищ и студентов учреждений профессионального и высшего образования. Или при необходимости там можно продлить каникулы.