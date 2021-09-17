Вероятное отравление в школе: на Сумщине к медикам обратились дети и взрослые

В поселке Поповка, что на Сумщине, отравились школьники и работники учебного заведения. За помощью медиков обратилася 31 человек.

У больных диагностировали острую кишечную инфекцию. Также под подозрением – коронавирус. Среди пострадавших – 26 детей и 5 взрослых.

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Больные находятся на амбулаторном лечении

К счастью, болезнь дети и работники школы переносят нетрудно, так как находятся на амбулаторном лечении.

Школьников перевели на дистанционное обучение

Местный отдел образования принял решение перевести всех школьников этого заведения на дистанционное обучение. Для того, чтобы выяснить причину плохого самочувствия учеников, проводят санитарно-эпидемиологическое исследование. В частности, образцы из пищеблока проверяют в лаборатории.

Смотрите на карте, где расположено село Поповка:

В Хмельницком в школе отравились ученики

Отметим, что недавно массовое отравление школьников произошло в школе в Хмельницком. В 4 работников пищеблока обнаружили золотистый стафилококк. К медикам с жалобами обратились более 90 школьников. Заведение перевели на дистанционное обучение.

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Полиция возбудила уголовное производство. Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал масштабные проверки во всех учебных заведениях страны после инцидента в Хмельницком.