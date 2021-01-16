Вернутся ли дети в школы и когда это станет возможным: ответ Шкарлета
Сергей Шкарлет считает, что младшие классы после завершения локдауна должны вернуться к привычному формату обучения. Что касается старшей школы, то там уроки должны проводить по смешанной форме.
Шкарлет о возвращении школьников за парты
Свою позицию касательно возвращения учеников к обучению в школах Министр образования Сергей Шкарлет сообщил в телеграмме.
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По его словам, вопрос возвращения к привычному формату обучения особенно актуален для родителей учеников 1 – 4 классов. Ведь они находятся в довольно сложной ситуации – выбрать работу или помогать детям с учебой.
Я считаю, что по крайней мере младшие классы после завершения карантинных ограничений могут вернуться к полноформатному обучению,
– подчеркнул Шкарлет.
Министр добавил, что ученики старших классов при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации в стране могут учиться по смешанной форме.
В то же время Шкарлет отметил, что принятие окончательного решения не зависит только от него или от министра здравоохранения Максима Степанова. Однако он полностью разделяет позицию и прислушивается к аргументам специалистов, эпидемиологов и врачей.
Что о возвращении к привычной учебе говорит Степанов
- В Минздраве отметили, что уровень инфицирования коронавирусом среди детей продолжает расти.
- По словам Степанова, в ноябре этот показатель составлял 3,1% от общего количества, в декабре повысился до 5,9%.
- Министр заявил, что понимает учителей и родителей, однако считает, что к послаблениям прибегать еще рано.
Узнайте больше В Минздраве против преждевременного возвращения начальной школы к обучению
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