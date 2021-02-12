В очередной раз дистанционное обучение чередуется с очным, а родители, дети, руководство учебных заведений и педагоги вынуждены приспосабливаться к изменениям.

Министерство образования и науки Украины предоставило учебным заведениям рекомендации по применению неотложных мер, направленных на сохранение здоровья детей и надлежащую организацию образовательного процесса.

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Следовательно, МОН призывает школы вернуться к дистанционному обучению, правда, на этот раз не из-за пандемии, а из-за неблагоприятных погодных условий и резкого снижения температуры воздуха.

Просим рассмотреть возможность организации обучения школьников с использованием технологий дистанционного образования, интернет-ресурсов, а также провести среди участников образовательного процесса разъяснительную работу по предотвращению переохлаждения, технике безопасности и т.д.,

– говорится в письме МОН.

Добавим, что согласно Санитарного регламента для учреждений общего среднего образования, при чрезвычайных погодных условиях, а также чрезвычайных ситуациях, руководители учебных заведений могут самостоятельно принимать решения о временном приостановлении обучения школьников.