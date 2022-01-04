Вернут в школу и выплатят зарплату: на Волыни невакцинированная учительница выиграла суд

На Волыни невакцинированная учительница подала в суд на школу из-за отстранения. Педагог выиграла дело, поэтому вернется к работе и получит зарплату за время отсутствия.

Невакцинированная учительница подала в суд

Еще 11 ноября истица подала в суд иск, в котором просила признать незаконным и отменить приказ Гишинской гимназии о ее отстранении от работы.

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Женщина также просила:

восстановить ее на работе в должности учителя иностранного языка;

взыскать с ответчика (Управление образования исполкома Ковельского горсовета) зарплату за время вынужденного прогула;

выплатить 20 тысяч гривен морального ущерба.

Свои исковые требования женщина обосновала тем, что она работает в должности учителя иностранного языка в Гишинской гимназии. Также она сама воспитывает ребенка с особыми потребностями.

Когда учительницу отстранили от работы

По ее словам, в ноябре у нее на работе незаконно требовали медицинскую информацию о вакцинации от COVID-19 и ограничили ее права как работника относительно полноценной работы.

В конце октября ей было вручено уведомление об обязательной профилактической прививке против COVID-19 без подписи директора и даты его выдачи. Она отказалась подписывать такое сообщение.

После этого директор Гишинской гимназии вручил ей приказ об отстранении от работы, который был обоснован отсутствием у нее соответствующей прививки. Однако, по мнению женщины, работодатель не наделен правом принуждать ее вакцинироваться.

Руководство образовательного учреждения просило отказать в удовлетворении иска, ссылаясь на постановления правительства и приказы Минздрава.

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Суд удовлетворил иск учительницы

Суд полностью удовлетворил исковые требования о признании незаконным и отмене приказа Гишинской гимназии.

Он признал незаконным и отменил приказ и. о. директора Гишинской гимназии и постановил восстановить прежнее положение истца. То есть учительницу английского языка восстановили в должности.

Также суд удовлетворил исковые требования о выплате зарплаты учительнице за время вынужденного прогула – 23 тысяч 348 гривен. Только в удовлетворении искового требования о взыскании морального вреда суд отказал.

Где еще учителя выигрывали в судах

К слову, отстраненные из-за отсутствия вакцинации педагоги подают многочисленные иски в суды, в которых оспаривают решение об отстранении. Однако далеко не всех учителей возвращают на работу в школу.

Так, 8 декабря суд Николаевской области отказался восстанавливать на работе учительницу. Судья отметила, что в случае обязательной вакцинации общественные интересы весомее, чем личные.

Где учителя выигрывали в судах:

Дело директора на Закарпатье. В городе Виноградов суд отменил приказ об отстранении директора местной школы №3 им. Жигмонда Перени. Судья вернул руководительницу на работу и обязал компенсировать ей средства (больше 22 тысяч гривен невыплаченной зарплаты и 25 тысяч морального вреда).

В городе Виноградов суд отменил приказ об отстранении директора местной школы №3 им. Жигмонда Перени. Судья вернул руководительницу на работу и обязал компенсировать ей средства (больше 22 тысяч гривен невыплаченной зарплаты и 25 тысяч морального вреда). Дело педагогов в Винницкой и Донецкой областях. 7 декабря в городах Мирноград (Донецкой области) и Липовец (Винницкой области) суды постановили отменить приказы об отстранении и компенсировать зарплату за время вынужденного отсутствия педагога на работе.

7 декабря в городах Мирноград (Донецкой области) и Липовец (Винницкой области) суды постановили отменить приказы об отстранении и компенсировать зарплату за время вынужденного отсутствия педагога на работе. Дело учительницы на Сумщине. 6 декабря суд Сумской области тоже постановил восстановить учительницу на работе, как писал 24 канал. Однако судья удовлетворила иск только частично – не компенсировала зарплату.

6 декабря суд Сумской области тоже постановил восстановить учительницу на работе, как писал 24 канал. Однако судья удовлетворила иск только частично – не компенсировала зарплату. Дело преподавательницы в Чернигове. Преподавательница хореографии, которую отстранили от работы, подала в суд и выиграла дело. Также школа должна выплатить ей среднюю зарплату за время отстранения.

Преподавательница хореографии, которую отстранили от работы, подала в суд и выиграла дело. Также школа должна выплатить ей среднюю зарплату за время отстранения. Дело педагога во Львовской области. На Львовщине суд отменил приказ об отстранении учительницы математики Ирины Бродик. С 10 января она должна вернуться на работу, несмотря на то, что до сих пор непривита. Кроме того, школа должна выплатить ей зарплату в размере 11,2 тысячи гривен.