Невакцинированная учительница подала в суд
Еще 11 ноября истица подала в суд иск, в котором просила признать незаконным и отменить приказ Гишинской гимназии о ее отстранении от работы.
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Женщина также просила:
- восстановить ее на работе в должности учителя иностранного языка;
- взыскать с ответчика (Управление образования исполкома Ковельского горсовета) зарплату за время вынужденного прогула;
- выплатить 20 тысяч гривен морального ущерба.
Свои исковые требования женщина обосновала тем, что она работает в должности учителя иностранного языка в Гишинской гимназии. Также она сама воспитывает ребенка с особыми потребностями.
Когда учительницу отстранили от работы
По ее словам, в ноябре у нее на работе незаконно требовали медицинскую информацию о вакцинации от COVID-19 и ограничили ее права как работника относительно полноценной работы.
В конце октября ей было вручено уведомление об обязательной профилактической прививке против COVID-19 без подписи директора и даты его выдачи. Она отказалась подписывать такое сообщение.
После этого директор Гишинской гимназии вручил ей приказ об отстранении от работы, который был обоснован отсутствием у нее соответствующей прививки. Однако, по мнению женщины, работодатель не наделен правом принуждать ее вакцинироваться.
Руководство образовательного учреждения просило отказать в удовлетворении иска, ссылаясь на постановления правительства и приказы Минздрава.
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Суд удовлетворил иск учительницы
Суд полностью удовлетворил исковые требования о признании незаконным и отмене приказа Гишинской гимназии.
Он признал незаконным и отменил приказ и. о. директора Гишинской гимназии и постановил восстановить прежнее положение истца. То есть учительницу английского языка восстановили в должности.
Также суд удовлетворил исковые требования о выплате зарплаты учительнице за время вынужденного прогула – 23 тысяч 348 гривен. Только в удовлетворении искового требования о взыскании морального вреда суд отказал.
Где еще учителя выигрывали в судах
К слову, отстраненные из-за отсутствия вакцинации педагоги подают многочисленные иски в суды, в которых оспаривают решение об отстранении. Однако далеко не всех учителей возвращают на работу в школу.
Так, 8 декабря суд Николаевской области отказался восстанавливать на работе учительницу. Судья отметила, что в случае обязательной вакцинации общественные интересы весомее, чем личные.
Где учителя выигрывали в судах:
- Дело директора на Закарпатье. В городе Виноградов суд отменил приказ об отстранении директора местной школы №3 им. Жигмонда Перени. Судья вернул руководительницу на работу и обязал компенсировать ей средства (больше 22 тысяч гривен невыплаченной зарплаты и 25 тысяч морального вреда).
- Дело педагогов в Винницкой и Донецкой областях. 7 декабря в городах Мирноград (Донецкой области) и Липовец (Винницкой области) суды постановили отменить приказы об отстранении и компенсировать зарплату за время вынужденного отсутствия педагога на работе.
- Дело учительницы на Сумщине. 6 декабря суд Сумской области тоже постановил восстановить учительницу на работе, как писал 24 канал. Однако судья удовлетворила иск только частично – не компенсировала зарплату.
- Дело преподавательницы в Чернигове. Преподавательница хореографии, которую отстранили от работы, подала в суд и выиграла дело. Также школа должна выплатить ей среднюю зарплату за время отстранения.
- Дело педагога во Львовской области. На Львовщине суд отменил приказ об отстранении учительницы математики Ирины Бродик. С 10 января она должна вернуться на работу, несмотря на то, что до сих пор непривита. Кроме того, школа должна выплатить ей зарплату в размере 11,2 тысячи гривен.
Почему вакцинация для учителей важнаВ условиях пандемии важно защитить себя, свое здоровье и жизнь от COVID-19. И лучшая защита – это вакцинация. Однако больше всего нужна прививка тем, кто в работе вынужден ежедневно контактировать с большим количеством людей. Так как это значительно повышает риск заболеть, а также распространить вирус среди других.
И поскольку учителя и преподаватели постоянно контактируют с большим количеством учеников, Минздрав рекомендовал им вакцинироваться как можно скорее и сделал это обязательным. Прививка защитит педагогов от тяжелого течения коронавируса и смерти от него, а также будет защищать детей в школах.