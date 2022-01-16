Как вернуть класс в рабочий ритм: интересные уловки для учителей

Обычно после каникул ученики вялые, невнимательные, сонные и не могут сконцентрироваться. Как вернуть класс в рабочий ритм, читайте советы от опытных учителей.

Звездные учителя, вошедшие в разные годы в топ-10 Global Teacher Prize Ukraine, собрали упражнения и методики, поощрения и уловки для "раскачки" учеников.

К теме Какие требования к учителям от директора или родителей – незаконные: объяснение экспертов

Как вернуть класс в рабочий ритм

Упражнения на "раскачку"

Учительница зарубежной литературы, украинской литературы и языка Лидия Насонова признается, что после каникул она едва "соскребает" себя с кровати, как и ученики.

Поэтому, прежде чем врываться в бурные воды новых тем, она предлагает два упражнения "на раскачку":

"Факты" – попросите учеников написать 5 фактов о том, как прошли их каникулы. Из пяти два должны быть ложными. Пусть каждый ученик зачитывает свои предложения, а класс угадывает, чего не произошло с одноклассниками.

– попросите учеников написать 5 фактов о том, как прошли их каникулы. Из пяти два должны быть ложными. Пусть каждый ученик зачитывает свои предложения, а класс угадывает, чего не произошло с одноклассниками. "Броуновское движение" – пусть каждый ученик напишет в тетради 5 – 10 вопросов по теме. Под вопросами нужно написать список присутствующих учеников. В отведенное время дети должны опросить всех одноклассников. Если другой ребенок ответил правильно, нужно ставить около его имени плюс, неправильно – минус. Проанализируйте игру.

Подготовьте поощрения и задания для настроения

Учительница украинского языка и литературы, зарубежной литературы Наталья Рудницкая говорит, что ученикам трудно выйти из каникул, потому что это вроде бы завершение чего-то очень важного.

Я на первом уроке предлагаю семиклассникам написать с помощью 5 причастий их состояние, личных глаголов – их действия, инфинитивов – их мечты. Словами-характеристиками эмоционального состояния были слова: расстроенный, усталый, растроганный, взволнованный, озабоченный и т.д. Это свидетельствует о необходимости плавного перехода к рабочему режиму,

– рассказала она.

В первые дни обучения после каникул дайте детям задание на эмоциональное настроение – рисуйте, творите, создавайте ситуации успеха. Если привести в порядок эмоции, то и работа пойдет легче.

К примеру, десятиклассники составляют свои чек-листы, в которых записывают обязательные и «сверхважные» дела. В частности, "сверхважные" – это гладить кота не менее трех раз в день, делать классные чаепития. Главное – создать атмосферу доброжелательности и позитива.

Руководитель инклюзивных проектов "Видеть сердцем" Наталья Гладких заверила, что для учащихся с комплексными нарушениями для спокойного возвращения в рабочий учебный график действенные:

визуальная поддержка в виде плаката с режимом дня, занятиями и временем, когда ребенок приходит и уходит со школы.

упражнение "Старт и Финиш", во время которого учителя с учениками проговаривают день недели, дату, кто пришел в школу, какое настроение и что сегодня будут делать. В это время можно проверить психологическое настроение учеников.

Тематический TikTok и создание настольной игры

Учительница биологии, гражданского образования, немецкого языка и художественной культуры Анна Бут говорит, что семестр начинает активно. Тем более, что с 17 января в школе стартует Неделя иностранного языка, поэтому:

часть учеников должна создать тикток "Я топик по немецкому учил…",

другая часть учеников разрабатывает и рисует настольную игру "Так что же такое зимние праздники у нас и у них?".

К тому же, была высокая мотивация – призовые билеты в кинотеатр на двоих.

Один из самых действенных советов, по мнению учительницы, это не сидеть без дела, а делиться и создавать что-нибудь новое вместе с учениками.

Поиграйте в увлекательные игры

Учительница начальных классов Оксана Хомич рассказывает, что в учебный процесс с учащимися она вливается постепенно, в игровой форме в течение несколько дней.

Она советует предложить детям игры:

"Угадай число",

"Крестики-Нолики",

"Математический пазл" и т.д.

Первую неделю или полторы (это 7 – 8 учебных дней) мы повторяем изученный материал, и только после этого переходим к изучению новых тем. Именно такой формат помогает детям возвращаться к обучению плавно и без стрессов,

– говорит Оксана Хомич.

Устройте игры

Учительница украинского языка и литературы Юлия Должанская говорит, что для того, чтобы вернуть учеников в рабочий ритм, стоит начать семестр с игры в Kahoot, которую любят ученики всех возрастов. Спрячьте в тест 10 – 12 вопросов по материалу I семестра по предмету.

Еще один действенный метод – обсуждение рекомендованной к прочтению книги на каникулах во время игры "Узнай героя книги". Ученик садится на стул лицом к классу, а на доске пишу имя литературного героя.

Задача ученика – задавать вопросы, на которые класс отвечает да или нет. Дети должны как можно скорее догадаться, имя какого персонажа написано на доске.

Креативьте и вдохновляйте учеников своим примером

Учительница математика Оксана Ратушняк признается, что первые уроки после каникул проводит креативно. В этом году она выбрала тему "Математику нужно учить – она ум в порядок приводит!". Готовит материал о том, где, в каких науках, в каких интересных моментах математика важна.

А еще детей мотивируют к обучению примеры из собственного опыта учителя. К примеру, она рассказала 11-классникам о памяти и о том, как ее можно тренировать. Продекламировала наизусть отрывок стиха по литературе и законы Ома по физике. Они были в восторге.