Вернется в школу: суд на Львовщине отменил приказ об отстранении невакцинированной учительницы

Во Львовской области невакцинированную учительницу математики Ирину Бродик из школы в селе Сопошин отстранили от работы. Однако она подала в суд, и судья отменил приказ о ее отстранении от работы.

Учительница математики и глава местного профсоюза работников образования Ирина Бродик отказалась прививаться от коронавируса, поэтому ее отстранили от работы еще в ноябре.

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Почему учительница подала в суд

Женщина решила, что директор школы поступила незаконно, мол, приказ об отстранении "грубо нарушает ее конституционные, природные и профессиональные права".

Директор Сопошинской школы Любовь Пак в суде заявила, что отстранение Ирины Бродик было вынужденным шагом, и если бы она этого не сделала, ее привлекли бы к ответственности. Директор попросила суд отказать учительнице в иске.

Суд отменил приказ об отстранении

Однако Ирина Бродик таки обжаловала свое отстранение в суде.

Ответчик (директор) вынес приказ об отстранении на основании только уведомления об обязательной профилактической прививке, которая сама по себе не создает никаких юридических последствий и не удостоверяет факта отказа истицы от обязательной профилактической прививки,

– указано в решение суда.

Учительница вернется на работу и получит компенсацию

То есть позицию учительницы суд поддержал, и с 10 января педагог должна вернуться на работу, несмотря на то, что до сих пор не привита. Кроме того, Сопошинская школа должна выплатить Ирине Бродик средний заработок в размере 11,2 тысячи гривен за месяц отстранения.

Добавим, что учительница признается, что еще до сих пор не вакцинировалась от коронавируса и не планирует этого делать. Педагог “не видит смысла прививаться, поскольку 20 лет не болела даже гриппом".

Я волнуюсь о своих правах – почему меня должны заставлять, если я не несу социуму угрозы? Я так же могу заразить кого-то, как и вакцинированные,

– считает Ирина Бродик.

К слову, учителей, которые не вакцинируются, отстраняют от работы, и им не насчитывается стаж и зарплата за этот период. По состоянию на 3 декабря отстраненными оставались более 2 тысяч учителей.

Когда отстраненные учителя смогут вернуться к работе? Как только педагоги вакцинируются или предоставят справку о противопоказаниях к прививкам или справку о том, что переболели, они смогут вернуться к работе.