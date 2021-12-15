Учительница математики и глава местного профсоюза работников образования Ирина Бродик отказалась прививаться от коронавируса, поэтому ее отстранили от работы еще в ноябре.
К теме В Чернигове отстраненная от работы преподавательница выиграла суд: детали
Почему учительница подала в суд
Женщина решила, что директор школы поступила незаконно, мол, приказ об отстранении "грубо нарушает ее конституционные, природные и профессиональные права".
Директор Сопошинской школы Любовь Пак в суде заявила, что отстранение Ирины Бродик было вынужденным шагом, и если бы она этого не сделала, ее привлекли бы к ответственности. Директор попросила суд отказать учительнице в иске.
Суд отменил приказ об отстранении
Однако Ирина Бродик таки обжаловала свое отстранение в суде.
Ответчик (директор) вынес приказ об отстранении на основании только уведомления об обязательной профилактической прививке, которая сама по себе не создает никаких юридических последствий и не удостоверяет факта отказа истицы от обязательной профилактической прививки,
– указано в решение суда.
Учительница вернется на работу и получит компенсацию
То есть позицию учительницы суд поддержал, и с 10 января педагог должна вернуться на работу, несмотря на то, что до сих пор не привита. Кроме того, Сопошинская школа должна выплатить Ирине Бродик средний заработок в размере 11,2 тысячи гривен за месяц отстранения.
Добавим, что учительница признается, что еще до сих пор не вакцинировалась от коронавируса и не планирует этого делать. Педагог “не видит смысла прививаться, поскольку 20 лет не болела даже гриппом".
Я волнуюсь о своих правах – почему меня должны заставлять, если я не несу социуму угрозы? Я так же могу заразить кого-то, как и вакцинированные,
– считает Ирина Бродик.
К слову, учителей, которые не вакцинируются, отстраняют от работы, и им не насчитывается стаж и зарплата за этот период. По состоянию на 3 декабря отстраненными оставались более 2 тысяч учителей.
Когда отстраненные учителя смогут вернуться к работе? Как только педагоги вакцинируются или предоставят справку о противопоказаниях к прививкам или справку о том, что переболели, они смогут вернуться к работе.
Почему вакцинация для учителей важна
В условиях пандемии важно защитить себя, свое здоровье и жизнь от COVID-19. И лучшая защита – это вакцинация. Но больше всего нужна прививка тем, кто в работе вынужден ежедневно контактировать с большим количеством людей. Ведь это значительно повышает риск заболеть, а также распространить вирус среди других.
И поскольку учителя и преподаватели постоянно контактируют с большим количеством учеников, Минздрав рекомендовал им вакцинироваться как можно скорее и сделал это обязательным. Прививка защитит педагогов от тяжелого течения коронавируса и смерти от нее, а также будет защищать детей в школах.