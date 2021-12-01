Верховная Рада утвердила премии для воспитателей, учителей и участников ВНО

Во время заседания Верховная Рада одобрила несколько ежегодных премий для воспитателей, учителей школ и профтехов, а также для учеников, которые лучше всего сдали ВНО в 2021 году.

Парламент утвердил три постановления о премиях педагогам, ученикам и молодым ученым. Решение приняли 1 декабря и обнародовали в телеграм-канале.

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Постановление о присуждении ежегодной Премии Верховной Рады касается:

воспитателей садиков,

учителей школ,

преподавателей профтехов,

педагогов внешкольного образования.

Имена педагогов, которые получат ежегодную премию от Верховной Рады, – смотрите по этой ссылке.

Также премию получат молодые ученые. Отметим, на соискание премии за 2020 год были выдвинуты 118 работ претендентов. Победителями конкурса стали работы 67 ученых, из которых 35 мужчин и 32 женщины. Среди победителей конкурсного отбора – 13 докторов наук, 43 кандидата наук и 11 молодых ученых без ученой степени.

Кроме того, 30 ученикам, которые в 2021 году лучше всего сдали ВНО (получили не меньше 790 баллов, в том числе 200 баллов за хотя бы один учебный предмет), выплатят премии в размере 100 тысяч гривен. На реализацию этого постановления нужны средства в размере 3 миллионов гривен.

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К слову, ранее Верховная Рада приняла изменения в постановление о награждении знаками отличия в сфере образования и науки. Так, увеличили количество премий с 30 до 54 в год для учителей, воспитателей, преподавателей профтехов. Также увеличили количество премий с 30 до 50 лучшим участникам ВНО – они будут получать в течение года 100 000 гривен.

Текст публикации Верховной Рады:

Принят ряд постановлений о присуждении ежегодной Премии Верховной Рады Украины:

педагогическим работникам учреждений дошкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и внешкольного образования (№ 6339);

молодым ученым за 2020 год (№ 6346);

лучшим участникам внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования, за 2021 год (№ 6254).