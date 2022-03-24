Также правительство отменило государственную итоговую аттестацию. Соответствующий законопроект приняли на заседании 24 марта. Об этом сообщила нардеп Наталья Пипа в эфире 24 канала.

Внимание Пока ВНО не отменили, – Шкарлет заявил, что МОН наработало 3 варианта для поступления абитуриентов

"Никто не знает, сколько продлится война. Если бы мы были уверены, что она продлится несколько недель, то ВНО можно оставлять в классическом виде, но одинаково заботиться о тех районах, где уничтожили школы", – отметила Пипа.

Стоит отметить, что поступление в вузы упростили только на 2022 год. Это вынужденное одноразовое решение в условиях войны. То есть, ВНО не отменили, а несколько видоизменили.

Что изменится, согласно законопроекту

Выпускников 2021 – 2022 учебного года освобождают от государственной итоговой аттестации. Поступление в учреждения высшего образования в этом году состоится по упрощенному механизму без использования результатов внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания.

Что это значит для учеников

Теперь не нужно будет сдавать 3 разных экзамена по разным предметам. Главное предложение, чтобы это был мультипредметный тест: он будет иметь 60 заданий и продлится 80 минут.

Задания будут охватывать вопросы по математике, украинскому языку и истории Украины (еще может быть на выбор английский язык). Однако эти детали пока окончательно не утвердили в Кабмине.

Планируют, что ВНО состоится в июле 2022 года.

К слову. Ранее Сергей Шкарлет сообщал, что МОН предлагает одноразовый вариант поступления в вузы без ВНО. Однако это решение окончательно не приняли, а ВНО пока не отменили совсем – будет действовать упрощенная процедура.

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