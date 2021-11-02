Соответствующие решения были одобрены во время заседания Верховной Рады во вторник, 2 ноября.

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Депутаты разблокировали работу НАОКВО

Нардепы проголосовали за основу и в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о функционировании Национального агентства по обеспечению качества высшего образования".

Законопроект разработан с целью устранения правовой коллизии в законе Украины "О высшем образовании" в части принципов отбора членов НАОКВО, а именно применения принципов отраслевого представительства при отборе в состав Национального агентства представителей работодателей и соискателей высшего образования и позволяет устранить сложную ситуацию, вызванную прекращением деятельности НАОКВО,

– говорится в пояснительной записке.

Отмечаемая коллизия возникла после отмены решения об утверждении состава НАОКВО постановлением Кассационного административного суда в составе Верховного суда от 13 октября 2021 года.

Обратите внимание! Блокировка полномочий работников агентства может привести к задержке выдачи дипломов о высшем образовании выпускников образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, находящихся в процессе аккредитации образовательных программ.

Использование имущества ликвидированных школ в селах

Парламентарии также одобрили закон №5230 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об использовании имущества ликвидированных коммунальных учреждений среднего образования в сельской местности". Документ во втором чтении поддержали 304 депутата.

Он устанавливает:

исключение для имущества ликвидированных учебных заведений в сельской местности, которым предусматривает, что такое имущество может использоваться не только для образовательных нужд;

запрещение отчуждения такого имущества, его залога или погашение им долгов;

средства полученные от аренды такого имущества ОМС могут использоваться исключительно на образовательные нужды.

Напомним, что в первом чтении нардепы приняли законопроект во время заседания 19 мая. Тогда документ поддержали 285 парламентариев.