Целью закона является совершенствование образовательного процесса и научной и научно-технической деятельности в военных вузах, подразделениях, учреждениях, а также повышение качества подготовки военных специалистов.

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Что известно о военном образовании в Украине

Военное образование предусматривает приобретение студентом комплекса профессиональных компетентностей в соответствии с военной специализацией, формирование и развития его индивидуальных способностей.

Студенты, получающие военное образование, бесплатно обеспечиваются местами в общежитиях, питанием, специальной одеждой и стипендиями.

Образовательные программы военного образования разрабатываются учреждениями специализированного образования военного (военно-спортивного) направления и утверждаются органами государственной власти.

К структуре военного образования относятся:

допризывная подготовка, предусматривающая получение первичных общевойсковых и специальных компетентностей;

подготовка лиц по военно-техническим и военно-медицинским специальностям;

военно-профессиональная подготовка военнослужащих рядового, сержантского (старшинского) состава срочной военной службы и военной службы по контракту;

подготовка военнослужащих сержантского (старшинского) состава военной службы по контракту с одновременным получением высшего образования;

подготовка военнослужащих офицерского состава для получения соответствующих степеней высшего образования и уровней военного образования (тактический, оперативный, стратегический);

военная подготовка офицеров запаса;

профессиональное военное образование – специализированное образование военного направления с целью совершенствования профессионального уровня военного специалиста и приобретения профессиональных компетентностей, обеспечивающих выполнение служебных функций.

В законе также отметили, что особенности полномочий и обязанностей руководителя военного вуза или подразделения определяются государственным органом, к сфере управления которого относится соответствующее учебное заведение.

К слову, ранее правительство одобрило постановление, регулирующее порядок подготовки офицеров запаса. Отныне получить аттестацию при обучении по программе офицеров запаса можно будет не ранее 4 курса. Все изменения – читайте в статье.

Текст публикации Верховной Рады:

Принят Закон О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно военного образования и науки (№ 5641).

Целью Закона является совершенствование образовательного процесса и научной и научно-технической деятельности в высших военных учебных заведениях, военных учебных подразделениях учреждений высшего образования, военных учреждениях, повышение качества подготовки военных специалистов.