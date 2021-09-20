Вербальное оценивание учеников: перечень фраз, которые нужно использовать учителям

Учителя начальных классов могут проверять ученика не по балльному оцениванию, а по вербальному суждению. Корректно прокомментировать работу ученика и мотивировать его к учебе помогут специальные шаблоны, созданные Министерством образования и науки.

Министерство образования утвердило рекомендации по оцениванию результатов обучения учеников 1 – 4 классов школ.

Важно Ученики начальных классов будут получать электронные свидетельства об образовании

В Минобразования подчеркнули, что рекомендации вводят понятие вербальной оценки и уровневой оценки. Их можно выражать как устно, так и письменно.

Чтобы процесс проверки тетрадей был правильным и результативным, учителям рекомендуют воспользоваться подборкой устоявшихся высказываний и по желанию дополнить ее собственными креативными фразами.

Как вербально оценивать учеников 1 – 4 классов

Если работа выполнена прекрасно, уместными будут такие фразы:

Супер

Невероятно

Талантливо

Фантастически

Удивительно

Потрясающе

Молодец

Идеально выполнено

Безупречно

Лучше не бывает

Прекрасная работа

Оригинально

Классная идея

Так держать

Прекрасно

Отличный результат

Хорошая работа

Гениально

Отличная работа

Хорошая мысль

У тебя все получилось

Если ученик допустил ошибку

Если в работе школьника есть некоторые незначительные ошибки, уместно использовать следующие формы вербального оценивания:

Ты делаешь значительные успехи Это очень отрадно Хорошо справилась/справился Продолжай в том же духе Ты это сделала/сделал У тебя очень хорошо получается Рада/рад за тебя Я знала/знал, что ты справишься Ты быстро учишься Ты на правильном пути Ваша мысль интересная Значительно лучше

Если в тетради ученика есть определенные ошибки, уместно написать следующее:

Внимательно проверь это задание.

Внимательнее, пожалуйста.

Найди ошибку.

Перечитай, попробуй найти ошибку.

Здесь спряталась ошибка.

Попробуй самостоятельно найти ошибку.

Надо еще раз повторить эту тему.

Не все удалось, в следующий раз будет лучше.

Надо потренироваться еще.

Надо поработать дополнительно над такими заданиями.

Попробуй еще раз решить это задание.

Есть над чем работать, я тебе помогу.

Не торопись.

Потренируйся выполнять такую ​​задачу.

Сможешь самостоятельно найти ошибку?

Ход решения правильный, попробуй найти ошибку.

Какими фразами поддержать ученика

Если вы хотите эмоционально поддержать школьника, воспользуйтесь такими фразами:

Ежедневно тебе удается все лучше. У тебя есть прогресс. Ты сегодня много работала/работал. Это действительно что-то невероятное. Ты сегодня хорошо работаешь. Теперь ты поняла/понял этот материал. Это задание получилось лучше всего. Старайся, ты можешь. Ты совершенствуешься. Теперь тебя ничто не остановит. Уже получается хорошо. Справедливо. Это здорово. Так правильно. На этот раз ты это сделала/сделал. Намного лучше. Ты превзошла/превзошел себя. Ты двигаешься в правильном направлении. Ты прилагаешь много усилий – у тебя все получится.

Кроме того, в МОН отметили, что каждому ученику будет приятно прочитать в своей тетради слова поддержки от учителя:

Ты растешь над собой.

Сегодня дела обстоят намного лучше.

Молодец, ты проявила/проявил свою фантазию.

Ваша работа с каждым днем ​​становится лучше.

Ты делаешь уверенные шаги вперед.

Ты действительно на вершине.

Ты имеешь значительные успехи в этом.

Я очень горжусь тобой.

Каждый раз лучше.

Так держать.

Ты все поняла/понял.

Я поражена твоей работой.

Как тебе это пришло в голову?

Я рада видеть, что ты так ловко работаешь.

Ты делаешь все так просто.

Поздравляю, ты покорил/ла сложное задание.

Спасибо за ответственное отношение к работе.

Ты быстро учишься.

Это лучшее, что ты когда-либо делала/делал.

Я верю в твои силы.

Я никогда не видела, чтобы кто-то делал это лучше.

Искренне радуюсь твоим успехам.

В МОН говорят, что формирующее оценивание помогает учителю найти необходимые уместные слова и комментарии к различным видам работ: самостоятельной, парной, групповой, проектной деятельности учеников. Такие реплики позволяют сделать замечание без лишних обид, поддержать и вдохновить каждого ребенка.

Еще ранее утвердили методические рекомендации по оценке учеников 1 – 4 классов в школах. На замену обычному балльному оцениванию достижений учеников по предмету предлагают использовать вербальное оценивание.

Уровень результата обучения рекомендуется определять с учетом динамики его достижений и обозначать буквами:

П (начальный уровень);

С (средний уровень);

Д (достаточный уровень);

В (высокий уровень).

Кроме того, МОН разработало рекомендации для учителей относительно организации воспитательного процесса в школе. В частности, педагоги обязаны уважать достоинство, права, свободы и законные интересы всех учеников, защищать их от любых форм физического и психического насилия, унижения чести и достоинства и тому подобное.