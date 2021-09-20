Министерство образования утвердило рекомендации по оцениванию результатов обучения учеников 1 – 4 классов школ.
Важно Ученики начальных классов будут получать электронные свидетельства об образовании
В Минобразования подчеркнули, что рекомендации вводят понятие вербальной оценки и уровневой оценки. Их можно выражать как устно, так и письменно.
Чтобы процесс проверки тетрадей был правильным и результативным, учителям рекомендуют воспользоваться подборкой устоявшихся высказываний и по желанию дополнить ее собственными креативными фразами.
Как вербально оценивать учеников 1 – 4 классов
Если работа выполнена прекрасно, уместными будут такие фразы:
- Супер
- Невероятно
- Талантливо
- Фантастически
- Удивительно
- Потрясающе
- Молодец
- Идеально выполнено
- Безупречно
- Лучше не бывает
- Прекрасная работа
- Оригинально
- Классная идея
- Так держать
- Прекрасно
- Отличный результат
- Хорошая работа
- Гениально
- Отличная работа
- Хорошая мысль
- У тебя все получилось
Если ученик допустил ошибку
Если в работе школьника есть некоторые незначительные ошибки, уместно использовать следующие формы вербального оценивания:
- Ты делаешь значительные успехи
- Это очень отрадно
- Хорошо справилась/справился
- Продолжай в том же духе
- Ты это сделала/сделал
- У тебя очень хорошо получается
- Рада/рад за тебя
- Я знала/знал, что ты справишься
- Ты быстро учишься
- Ты на правильном пути
- Ваша мысль интересная
- Значительно лучше
Если в тетради ученика есть определенные ошибки, уместно написать следующее:
- Внимательно проверь это задание.
- Внимательнее, пожалуйста.
- Найди ошибку.
- Перечитай, попробуй найти ошибку.
- Здесь спряталась ошибка.
- Попробуй самостоятельно найти ошибку.
- Надо еще раз повторить эту тему.
- Не все удалось, в следующий раз будет лучше.
- Надо потренироваться еще.
- Надо поработать дополнительно над такими заданиями.
- Попробуй еще раз решить это задание.
- Есть над чем работать, я тебе помогу.
- Не торопись.
- Потренируйся выполнять такую задачу.
- Сможешь самостоятельно найти ошибку?
- Ход решения правильный, попробуй найти ошибку.
Какими фразами поддержать ученика
Если вы хотите эмоционально поддержать школьника, воспользуйтесь такими фразами:
- Ежедневно тебе удается все лучше.
- У тебя есть прогресс.
- Ты сегодня много работала/работал.
- Это действительно что-то невероятное.
- Ты сегодня хорошо работаешь.
- Теперь ты поняла/понял этот материал.
- Это задание получилось лучше всего.
- Старайся, ты можешь.
- Ты совершенствуешься.
- Теперь тебя ничто не остановит.
- Уже получается хорошо.
- Справедливо.
- Это здорово.
- Так правильно.
- На этот раз ты это сделала/сделал.
- Намного лучше.
- Ты превзошла/превзошел себя.
- Ты двигаешься в правильном направлении.
- Ты прилагаешь много усилий – у тебя все получится.
Кроме того, в МОН отметили, что каждому ученику будет приятно прочитать в своей тетради слова поддержки от учителя:
- Ты растешь над собой.
- Сегодня дела обстоят намного лучше.
- Молодец, ты проявила/проявил свою фантазию.
- Ваша работа с каждым днем становится лучше.
- Ты делаешь уверенные шаги вперед.
- Ты действительно на вершине.
- Ты имеешь значительные успехи в этом.
- Я очень горжусь тобой.
- Каждый раз лучше.
- Так держать.
- Ты все поняла/понял.
- Я поражена твоей работой.
- Как тебе это пришло в голову?
- Я рада видеть, что ты так ловко работаешь.
- Ты делаешь все так просто.
- Поздравляю, ты покорил/ла сложное задание.
- Спасибо за ответственное отношение к работе.
- Ты быстро учишься.
- Это лучшее, что ты когда-либо делала/делал.
- Я верю в твои силы.
- Я никогда не видела, чтобы кто-то делал это лучше.
- Искренне радуюсь твоим успехам.
В МОН говорят, что формирующее оценивание помогает учителю найти необходимые уместные слова и комментарии к различным видам работ: самостоятельной, парной, групповой, проектной деятельности учеников. Такие реплики позволяют сделать замечание без лишних обид, поддержать и вдохновить каждого ребенка.
Еще ранее утвердили методические рекомендации по оценке учеников 1 – 4 классов в школах. На замену обычному балльному оцениванию достижений учеников по предмету предлагают использовать вербальное оценивание.
Уровень результата обучения рекомендуется определять с учетом динамики его достижений и обозначать буквами:
- П (начальный уровень);
- С (средний уровень);
- Д (достаточный уровень);
- В (высокий уровень).
Кроме того, МОН разработало рекомендации для учителей относительно организации воспитательного процесса в школе. В частности, педагоги обязаны уважать достоинство, права, свободы и законные интересы всех учеников, защищать их от любых форм физического и психического насилия, унижения чести и достоинства и тому подобное.