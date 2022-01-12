Прием объявлен в рамках стипендиальной программы правительства Венгрии "Stipendium Hungaricum Programme".

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Поступающим предлагают более 600 учебных программ, охватывающих все отрасли высшего образования на всех уровнях, включая программы заочного и докторского образования.

Справка! Стипендиальная программа Stipendium Hungaricum была основана правительством Венгрии для содействия интернационализации венгерского высшего образования и привлечения иностранных студентов. Программа, основанная правительством еще в 2013 году, контролируется Министерством иностранных дел и торговли и управляется общественным фондом Tempus. Она основана также на двусторонних образовательных соглашениях между Венгрией и правительствами стран, которые отправляют студентов, и уже доступна в почти 80 странах мира, ежегодно привлекая более 5000 иностранных студентов.

Что получат иностранные студенты в Венгрии

Программы бакалавра и магистра предоставляют:

Бесплатное образование – студент от программы Stipendium Hungaricum освобожден от уплаты за обучение.

Ежемесячная стипендия – сумма составляет 43 700 форинтов (около 120 евро).

Вклад на проживание – бесплатное место в общежитии или вклад в размере 40 000 HUF/месяц на проживание в течение всего периода стипендии (если студент не проживает в общежитии, эта сумма является взносом на аренду, однако он не всегда покрывает полную сумму).

Медицинское страхование – медицинские услуги в соответствии с законодательством Венгрии и дополнительное медицинское страхование на сумму до 65 000 форинтов (около 180 евро) в год.

Кандидаты на получение стипендий должны пройти регистрацию в онлайн-системе Tempus Public Foundation. После регистрации и создания Личного кабинета кандидаты получат доступ для подачи заявок и загрузки документов. С подробной информацией и инструкцией подачи заявок можно ознакомиться здесь.

Заявку на получение стипендии и загруженные в онлайн-систему Tempus Public Foundation документы необходимо отправить в МОН на электронный адрес scholarshipsmon@gmail.com, указав тему "Стипендии для обучения в Венгрии – 2022".

К слову, правительство Франции также предлагает ежемесячные стипендии для обучения в магистратуре и двойной аспирантуре на 2022 – 2023 учебный год. Как ее получить и кто может принять участие – читайте в статье.