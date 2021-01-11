Возвращение к школьному процессу после каникул учеников стран Соединённого Королевства означало возвращение к ноутбукам и онлайн-конференциям в Zoom. С какими трудностями приходится справляться школьникам, родителям и учителям Великобритании, – читайте в материале.

Из-за роста численности больных на COVID-19, правительство Великобритании во второй раз ввело онлайн-обучение учеников. Планируется, что школы дети не будут посещать до конца февраля, – передает BBC.

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С начала пандемии местные органы управления образованием в одной только Северной Ирландии выделили 11 000 цифровых устройств для своих учеников. Тем не менее, дефицит необходимых устройств и нестабильное интернет-соединение остаются самыми большими препятствиями онлайн-обучения.

Роль родителей в дистанционном обучении

Для родителей дистанционное обучение стало тяжелым и стрессовым процессом. Многим взрослым пришлось стать не только мамой или папой, но и учителями для своих детей.

Не имея должного педагогического образования, для них это сложное испытание, тем более, что домашнее обучение пришлось совмещать с работой.



Не у всех учеников есть доступ к цифровым устройствам / Фото Getty

Мать-одиночка Рэйчел имеет двух сыновей школьного возраста и потеряла собственное жилье еще в начале первого локдауна в марте 2020 года. Сейчас семья арендует комнату в доме на окраине Белфаста, столицы Северной Ирландии.

Единственным девайсом, который сыновья могут использовать для онлайн-обучения, остается ее смартфон.

У нас есть подключение к интернету, но оно очень слабое и часто прерывается. Бывает такое, что сыновья выходят на улицу и ищут лучший сигнал, чтобы услышать, о чем говорит учитель,

– рассказывает Рэйчел.

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Помощь благотворительных организаций

По мнению городской головы Бернардо Мишель Джейнс, дистанционное обучение стало особенно тяжелым процессом для семей, которые финансово не могут позволить себе диджитализироваться.

Возвращение к дистанционному обучению оказывает огромное давление на родителей и опекунов детей, которые имеют дело с финансовыми трудностями и потерей рабочих мест.



Мишель Джейнс, городская голова Бернардо / Фото Bernardo’s NI

Важным моментом является финансовая поддержка наиболее уязвимых семей правительством. Это мнение разделяет и Пола Рейнольдс, председатель Белфастского благотворительного общества.

Прошлой весной организация совместно с Фондом Галифакса, Национальным фондом лотерей, Ольстерским университетом и Ольстерским инвестиционным фондом профинансировали 225 ноутбуков для школ столицы Северной Ирландии.

Однако проблема диджитализации семей до сих пор остается самой главной, особенно в сельских регионах страны.

По мнению благотворительных организаций, Министерство образования должно выделить гораздо больше для диджитализации образования в селах.



Пола Рейнольдс, председатель Белфастского благотворительного общества / Фото lovebelfast.co.uk

Проблемы дистанционного обучения для учителей

Онлайн-обучение в разных школах проводится по-разному. Навыки персонала, компетентность, доступ к программному и аппаратному обеспечению создают огромную пропасть в образовательном процессе страны.

Из-за "цифровой бедности" и различных подходах к онлайн-обучению в школах, ученики не получают конституционного права равных возможностей доступа к образованию,

– уверяет Пола Стюарт, директор Белфастской образцовой школы для девушек.

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По словам експерта, учителей также постигла проблема "цифровой бедности". Если устройства для проведения онлайн-уроков имеет едва ли не каждый педагог, хорошее интернет-соединение для стабильного учебного процесса есть далеко не у всех.



Пола Стюарт, директор Белфастской образцовой школы для девушек / Фото Belfast model school for girls

Доктор наук Ноэль Пурди, директор Центра исследований по вопросам недостатков образования при университетском колледже Странмиллис в Белфасте, также указывает на проблемы педагогов в диджитализированном обучении школьников.

В своей научной работе он исследовал последствия онлайн-обучения и различия в обеспечении цифровыми возможностями педагогов различных учебных заведений в самый разгар первого локдауна в марте 2020 года.

Доктор Пурди отмечает, что учителя достигли значительных успехов в отдаленном обучении школьников, но проблемы дистанционного обучения все еще актуальны.

Локдаун только усиливает существующую несправедливость, и я обеспокоен тем, как непропорционально дистанционное обучение вредит социально незащищенным детям и их педагогам,

– рассказывает ученый.



Доктор Ноель Пурди / Фото Twitter Careers at RSD

Действия правительства и Министерства образования Великобритании

В заявлении Министерства образования указано, что органы местного управления образованием продолжают обрабатывать запросы на обеспечение ноутбуками и ПК отдельных семей, и сейчас идет процесс их закупки.

Сейчас введен ряд мер по поддержке школ в планировании дистанционного обучения.

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"Учреждения общего среднего образования попросили составить план действий на случай чрезвычайных ситуаций, в том числе повторного закрытия школ или отдельных классов, по имеющейся потребности самоизоляции учеников", - говорится в отчете правительства Великобритании.

Министерство образования заявляет, что готово рассматривать вопрос конституционного права всех учеников школ Великобритании равного доступа к образованию.