После заключения соглашения Brexit в Великобритании больше не будет учебных поездок по программе "Эразмус", в частности для студентов из Австрии.

Так, австрийские студенты не смогут по этой программе ехать в Великобританию, а английские студенты – в Австрии. Однако Англия продолжает участвовать в таких программах как Horizon Europe, "Коперник" и "Евратом", сообщает издание Studium.

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Что известно об этой программе? С помощью программы “Эразмус” студенты могут в течение определенного периода учиться, преподавать или стажироваться за рубежом. Так, в зависимости от стоимости жизни в стране, студенты получают грант.

Несмотря на выход Великобритании из ЕС и программы "Эразмус", в 2021 году все еще будут спонсорские услуги.

"Это было трудное решение", заявил премьер-министр страны Борис Джонсон после торгового соглашения между Лондоном и Брюсселем. Он заверил, что программа была чрезвычайно дорогой для Британии.

Что Великобритания будет делать в дальнейшем? Вместо "Эразмуса" британское правительство хочет разработать собственную программу, которая назовут в честь их ученого Алана Тьюринга. Пока деталей об этом нет, но это будет охватывать студентов не только ЕС, но и весь мир.

Однако, ожидается, что больше шансов будет у британских студентов за рубежом, чем у иностранных студентов, планирующих приехать в Великобританию. В отличие от "Эразмуса", ЕС и Великобритания договорились о дальнейшем сотрудничестве в области исследований важных программ, в частности Horizon Europe, которая стартует 1 января 2021 года.