Школы уже начали готовиться к праздникам. Закупкой продуктов для школ в области занимается коммунальное предприятие "Добробут Полтавской общины".

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Еще в сентябре "Добробут" объявил тендер на поставку 42,6 тонны овощей и фруктов через е-систему публичных закупок Prozorro. Все они должны быть поставлены до 31 декабря в учебные заведения Полтавы.

Ожидаемая стоимость закупки составляла почти 10 миллионов гривен. Принять участие в конкурсе изъявили желание два участника из Полтавы: ООО "Сефторг" и ФЛП Выпущенко Людмила Николаевна.

Вероятно, тендер был лишь формальностью. Ведь ООО "Сефторг" "фактически принадлежит крупнейшему и одному из старейших подрядчиков в сфере питания Полтавы Владимиру Сергиенко". А ФЛП Людмилы Выпущенко – "подконтролен Владимиру Сергиенко".

Так, ФЛП Выпущенко выставила цену на 7 тысяч гривен больше "Сефторга" и не снижала ее. Поэтому 10 ноября договор "Добробут" заключил с последним.

А 19 ноября подрядчик опубликовал дополнительное соглашение. Согласно документу, общая стоимость сделки снизилась – с почти 10 миллионов до 3,7 миллиона гривен.

В списке – перечень овощей и немного фруктов и ягод. В общем ничего особенного, кроме цен. Они – выше розничных.

Например, мандарины в сезон "Сефторг" будет продавать полтавским школам за 74,16 гривен за килограмм. При этом средняя цена в супермаркетах Полтавы на эти фрукты едва достигает 35 гривен.



Цены на фрукты и овощи / Скриншот с Prozzoro

Переплачивают за все продукты – от 5% на зеленый лук до 300% на пекинскую капусту. Сумма заказа предусматривает и доставку, но только по одному адресу – на базу КП "Добробут", без развоза по школам.

К слову, в Украине разработали новое школьное меню для учеников. Теперь оно должно быть четырехнедельным для разных сезонов. Рецепты блюд из нового меню для школ читайте по этой ссылке.