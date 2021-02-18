Очень часто учителя покидают родные города и переезжают в другие уголки страны ради новой работы. Что их побуждает на это? Читайте вдохновляющие истории двух сестер, которые тоже пошли на серьезные изменения в жизни, чтобы делать то, что любят – учить детей.

Так, учительница начальных классов Марина Федорончук и психолог Мария Леонова рассказали свои истории, которые изменили их жизнь благодаря работе.

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Женщины рискнули переехать ради лучшего места работы в другие города и ни разу не пожалели об этом. Они уверяют: смена работы – это способ повысить свою самооценку и поверить в себя.

Романтично-практическая история

Марина Федорончук раньше учила учеников начальных классов в Одессе, однако ради новой работы переехала в Киев. "Сначала надо "найти" себя в жизни, а работу найдете в любом городе", – говорит Марина.

Она рассказала, что 5 лет работала в родной Одессе. Дольше всего – в интернате с учащимися 1 − 4 классов, которые имели сердечно-сосудистые заболевания. Но из-за реформы в санаторных школах она осталась без работы.

Можно было искать работу в Одессе или сложить руки и грустить. Но ведь знаю, что как только жизнь подводит тебя к серьезным переменам – жди новых возможностей. Мой муж предложил переехать в столицу. Идея во мне откликнулась,

– призналась Марина.

По словам учительницы, сначала было страшно покидать дом, родных и друзей. Так, на одной чаше весов стояли перемены и движение вперед, а на другой – такая уютная зона комфорта.

Однако изменения были к лучшему. Теперь Марина Федорончук уже год преподает в частной школе ACE school в Киеве. Внедряет реформу НУШ в первом классе, это новый прекрасный опыт.

Мой опыт показывает: если хочется перемен, если чувствуешь, что застрял на одном звене, — не бойся и составь тщательный план изменений. Можно прописать все до мелочей в блокноте: плюсы и минусы пребывания в каждом городе и посмотреть, где "плюсики" преобладают,

– говорит педагог.

К тому же, Марина уверяет, что смена работы существенно повысила ее самооценку. Она даже не представляла, какой спрос на учителей начальных классов в столице.

"Я побывала на пяти собеседованиях, и все школы пригласили меня на работу. В такие моменты чувствуешь значимость, веришь в свои силы. Появляется понимание: не тебя выбирают, а ты выбираешь", – отмечает она.

Как выбрать "счастливую" для себя школу? Учительница советует следить, чтобы это было аккредитованное учебное заведение. Так как в крупных городах с этим большая проблема. Есть много авторских школ с интересными методиками, но они имеют юридические нюансы.

Выбирайте школу, которая работает по разработанной концепции и имеет четкую структуру. Так вам будет проще познакомиться с устройством заведения, узнать, по каким механизмам школа функционирует,

– утверждает Марина Федорончук.

Также стоит узнать, одобрительно ли администрация школы относится к тому, чтобы поддерживать ваши суперкреативные идеи. Потому что молодые учителя часто имеют много смелых проектов и энергии для их воплощения.

И при поиске работы обращайте внимание не только на зарплату, но и на условия, в которых работает коллектив. Понаблюдайте за настроением коллег-учителей, чтобы понять, счастливы ли они на этой работе.

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"Если считывается позитивный настрой, учителя и дети хорошо ладят и нет подавленной атмосферы – это очень хороший знак. Руководство на такие вещи не повлияет и тем более их не скроет", – отмечает учительница.

Смелая и вдохновляющая история

"Хочется больших перемен? Действуйте! Вы будете сожалеть только из-за бездействия", – уверяет Мария Леонова. Она переехала со Львова в Киев.

Женщина рассказала, что она получила образование магистра практической психологии. С детьми начала работать еще в университете, как няня и аниматор. Затем начала работать в Центрах развития детей, где учила детей от одного года до 4 – 5 лет.

Изменить свою жизнь она решила во время работы во Львове в школе КМДШ в дошкольном отделении.

Пришло понимание: "Хочу переехать жить и работать в другой город". Я развивалась профессионально в высоком темпе и почувствовала: в таком любимом и камерном Львове места мне мало. Хотелось новизны, динамики, более широких горизонтов. Поэтому решилась на переезд в столицу,

– признается Мария.

В Киеве она хотела работать тоже с дошкольниками. Однако учительнице предложили работу только с 5-классниками, поэтому она отказалась.

"Когда я разместила свое резюме с пометкой "Киев", получила огромное количество отзывов. Это даже немного шокировало меня. Посетила много собеседований, чтобы выбрать место работы для души. Ни в одной школе мне не отказали: это было еще одно личное удивление. Это приятно, классно и вдохновляет", – добавила Мария Леонова.

Среди предложений женщина выбрала садик, который занимается с детьми по системе Монтессори. Но уже через год работы она увидела вакансию от Новопечерской школы, и решила попробовать устроиться туда.

Внутреннее чутье не подвело: собеседование, которое проводила руководительница начальной школы Марина Пристинская, – самое интересное в моей жизни. Я увидела, что человек горит своим делом, и меня это тоже зажгло изнутри. Меня пригласили в команду Новошколы и дали группу старших дошкольников", – рассказывает учительница.

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Там она решила вместе с детьми "прокачивать" свое хобби – фотографию. Она делала с учениками фотооткрытки, а классные двери были оформлены фотографиями с учениками в красных очках.

Но еще через год психолог почувствовала, что хочет дальше что-то менять. На этот раз это была сфера. И Мария Леонова стала фотографом, которая снимает все эмоции и яркие моменты детей.

Сейчас она работает с семьями и получает огромное удовольствие. "Вернусь ли к работе в школе? Кто знает, в этой жизни все возможно! Так что если вам хочется больших перемен – действуйте! Вы будете сожалеть только из-за собственного бездействия", – заключает Мария.