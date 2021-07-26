Важнейшие финансовые аспекты для успешного бизнеса: на что обратить внимание

При формировании бизнес-стратегий владельцам предприятий необходимо обсуждать со своими подопечными все финансовые нюансы. Планирование должно содержать ряд важных пунктов.

Финансовое здоровье является индикатором вашего бизнес-потенциала на долгосрочную перспективу, и без тщательного анализа здесь не обойтись. Учеба 24 при поддержке партнера Canon рассказывает о важнейших финансовых аспектах для успешного бизнеса.

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Бизнес-стратегия

Независимо от объемов вашего предприятия, будь то маленький бизнес или крупная компания, всем руководителям необходимо продумывать бизнес-стратегию. Это некий план развития, который помогает определить цели, проанализировать перспективы и понять следующие шаги.

Проверка реальности

Руководители часто слишком оптимистичны относительно того, какое будущее у их предприятий. Сверка баланса, финансовые отчеты и обсуждения позволяют избежать недоразумений, решить насущные проблемы и понять реальные возможности бизнеса.

Ценообразование и расходы

Бизнес-стратегия предусматривает план реализации конкретных действий. Задуманные шаги всегда требуют использования ресурсов компании. Правильный подсчет себестоимости, бюджета и расходов, в частности, оказывает влияние на ценообразование.

Метрика

Руководитель и все его топменеджеры должны знать, насколько успешной оказалась бизнес-стратегия. Финансовые показатели позволяют оценить действенность планирования и составить стратегию на следующий месяц или год с учетом всех ошибок.

Финансовые показатели помогают анализировать бизнес-стратегию / Фото Pexels

Финансовый анализ

С развитием финансовой грамоты руководителя, развиваются и финансы предприятия. Советуем изучить не менее 5 базовых понятий и научиться их вычислять.

Доход

Доходы являются основным источником денег вашего бизнеса. Количество, качество и сроки поступления могут определить долгосрочный успех.

Концентрация дохода . Разделите общий доход на доходы от клиентов. Если один клиент приносит высокий процент общей суммы, вы можете предстать перед трудностями, если его потеряете. Ни один клиент не должен составлять более 10% от общего дохода.

. Разделите общий доход на доходы от клиентов. Если один клиент приносит высокий процент общей суммы, вы можете предстать перед трудностями, если его потеряете. Ни один клиент не должен составлять более 10% от общего дохода. Доход на одного работника. Разделите общий доход компании на количество работников. Этот коэффициент измеряет производительность вашего бизнеса. Чем выше коэффициент, тем лучше.

Прибыль

Если вы не получаете стабильный доход, то бизнес может очень быстро обанкротиться. Отнимите от доходов себестоимость реализованных товаров и расходы компании, поделите полученное на сумму доходов. Если коэффициент ниже 1, то вы работаете в минус.

Операционная эффективность

Операционная эффективность измеряет, насколько хорошо вы используете ресурсы компании. Разделите стоимость реализованных товаров на те, что остались на складах. Если число большое – это хорошо, если малое – вы закупаете или производите слишком много для вашего текущего уровня продаж.

Насколько эффективно вы используете ресурсы компании / Фото Unsplash

Эффективность капитала и платежеспособность

Эффективность капитала и платежеспособность являются прямым путем к получению дополнительного финансирования от инвесторов.

Рентабельность капитала . Разделите чистую прибыль на собственный капитал. Сумма будет означать прибыль, которую инвесторы получают от вашего бизнеса.

. Разделите чистую прибыль на собственный капитал. Сумма будет означать прибыль, которую инвесторы получают от вашего бизнеса. Задолженность капитала. Разделите сумму долга на собственный капитал. Если сумма большая, то это плохой показатель для инвестора.

Ликвидность

Анализ ликвидности помогает понять, достаточно ли у вас доходов, чтобы покрыть текущие расходы.

Текущий коэффициент . Разделите оборотные активы предприятия на текущие денежные обязательства. Это измеряет вашу способность погасить краткосрочную потребность в наличных или в других оборотных активах. Значения более чем 1 являются положительными.

. Разделите оборотные активы предприятия на текущие денежные обязательства. Это измеряет вашу способность погасить краткосрочную потребность в наличных или в других оборотных активах. Значения более чем 1 являются положительными. Покрытие процентов. Разделите прибыль до уплаты кредитных процентов и налогов на сумму этих же кредитных процентов и налогов. Значение менее 1,5 является причиной для беспокойства кредиторов.

Распечатать любую финансовую отчетность или показатели предприятия советуем с помощью принтеров. Устройства развивают скорость печати до 9,1 изображения в минуту в черно-белом и 5 изображений в минуту в цветном формате.

Принтеры Canon серии MegaTank / Фото 24 канал

Принтеры Canon просты в использовании и обслуживании. Печатающие головки и абсорбер (сервисный картридж) легко заменить обычному пользователю без посторонней помощи. Удобные флаконы с чернилами производства Canon имеют специальные отверстия и позволяют быстро и легко позаботиться о наполнении чернильниц устройств.

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