Победителем национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2020 стал учитель с Тернопольщины Василий Дякив. В Залещицкой государственной гимназии он преподает всемирную историю и историю Украины, гражданское образование и основы здоровья.

У Василия Дякова 24-летний опыт учительства и он признался, что самое большое его вдохновения – это дети. Об этом сообщает "Громадське".

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В этом году на премию подалось рекордное количество педагогов – почти 3 тысячи из 21 региона Украины. Победителя премии объявили во время торжественной церемонии в Киеве 3 октября.

Теперь Василий Дякив получит:

250 тысяч гривен,

поездку на крупнейшее всемирное образовательное событие Global Education and Skills Forum 2021 (в Лондоне),

один год бесплатного обучения от организатора премии – общественного союза "Освитория".

Моя бабушка меня учила нести ответственность. Она закладывала это в меня. А второе – она ​​учила меня учиться в течение жизни. До сих пор от образовательного процесса получаю удовольствие, кайф. Сейчас, в 21 веке, самый главный навык – коммуникация. Я учу этому детей с помощью дебатов, групповой работы, я хочу записать TED-выступления с учениками,

– сказал победитель.

Мечта Дякива – чтобы среди педагогов не было людей с комплексом раба, который не хочет нести ответственность и боится делать выбор. Над реализацией этой мечты и различными образовательными проектами Дякив планирует работать вместе с другими коллегами и представителями власти.



Василий Дякив – победитель Global Teacher Prize Ukraine 2020 / Фото "Укринформа"

Победители в других номинациях

В номинации "Выбор украинцев" победителем стал учитель начальных классов Средней общеобразовательной школы № 35 города Каменское (Днепропетровская область) Андрей Олейник . За него отдали свой голос более 40 тысяч украинцев. Мужчина работает в школе всего три года, но полюбился ученикам своим подходом к предмету: он использует LEGO и танцует с детьми на анимационных минутах.

победителем стал учитель начальных классов Средней общеобразовательной школы № 35 города Каменское (Днепропетровская область) . За него отдали свой голос более 40 тысяч украинцев. Мужчина работает в школе всего три года, но полюбился ученикам своим подходом к предмету: он использует LEGO и танцует с детьми на анимационных минутах. Лучшей учительницей химии стала учительница из Технологического многопрофильного лицея с общеобразовательными классами имени Артема Мазура (Хмельницкий) Наталья Зима .

стала учительница из Технологического многопрофильного лицея с общеобразовательными классами имени Артема Мазура (Хмельницкий) . Лучший учитель физкультуры – Виталий Мушинский из Хмельницкой области. Он поедет в Германию посмотреть, как там преподают этот предмет.

из Хмельницкой области. Он поедет в Германию посмотреть, как там преподают этот предмет. В номинации "Реализация мечты" победу одержала Татьяна Лугина из Киевской области. Она планирует организовать в Яготине скейт-парк.

победу одержала из Киевской области. Она планирует организовать в Яготине скейт-парк. В номинации "Выбор сердцем" победителем стал Олег Швед из Львова, который 30 лет преподавал украинский язык и литературу в "Охматдете". Второй победительницей стала учительница начальной школы Виктория Щербакова из Сумской области, которая первой в своем поселке начала работать в инклюзивном классе.

победителем стал из Львова, который 30 лет преподавал украинский язык и литературу в "Охматдете". Второй победительницей стала учительница начальной школы из Сумской области, которая первой в своем поселке начала работать в инклюзивном классе. В номинации "Учитель гражданского образования" победила Олеся Юрчишин .

победила . А учителем-новатором стал Иван Верещака, учитель астрономии и информатики Чулаковского заведения полного общего среднего образования (Херсонская область).