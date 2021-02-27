В США некоторые школы возобновили очные занятия. Но из-за пандемии уроки музыки теперь проводят в защитных палатках.

Ученики школы города Уэнатчи (штат Вашингтон) вышли с карантина и посещают школы. В частности, очно проходят и уроки музыки.

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Но, чтобы школьники не заболели коронавирусом, им выделили специальные палатки и запретили приближаться друг к другу ближе, чем на два метра.



Ученики играют в палатках / Фото The Wenatchee World

Интересно, что одновременно находиться на репетиции в одном помещении могут вдвое меньше учеников, чем это было до карантина.

Некоторые ученики с трудом умещаются в защитных палатках из-за размера своих музыкальных инструментов, ведь в палатке еще стоит пюпитр (подставка для нот).



Не все ученики имеют достаточно места в палатках / Фото The Wenatchee World

По словам директора школы, ученики и учителя не обращают внимания на такие преграды, ведь рады вернуться к очным занятиям. Многие уже успели соскучиться по общению с глазу на глаз.

А занятия в палатках, как уверяет директор стоят того, чтобы вытерпеть вынужденные ограничения.

К слову, в Украине ученики сейчас посещают школы. А закроют учебные заведения на карантин во время красного уровня. Отметим, что запрещено посещать школы будет только ученикам старших классов. В то же время дети смогут продолжить образование в начальной школе или садике.