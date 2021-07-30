Антикоррупционный суд отправил за решетку на 8 лет руководителя института НААН Ореста Фурдычко

Высший антикоррупционный суд признал виновным руководителя Института агроэкологии и природопользования Национальной академии аграрных наук Ореста Фурдычко за получение взятки в размере 500 тысяч долларов. Его приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, Оресту Фурдычко запретили занимать определенные должности в течение трех лет.

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Отметим, что руководителя Института НААН задержали еще 30 декабря 2017 года во время передачи первой части неправомерной выгоды в 300 тысяч долларов. Заявление о вымогательстве взятки написал основатель "Сателл Украина", который и передавал Фурдычко деньги в машине.

В пресс-службе НАБУ подтвердили решение ВАКС по Фурдычко.

Суд, учитывая доказательства, которые были собраны в рамках досудебного расследования детективами НАБУ и прокурорами САП, признал экс-директора Института виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями сроком на 3 года и конфискацией имущества,

– говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней с момента его провозглашения.

Что известно о взятке Оресту Фурдычко

Руководитель института НААН Орест Фурдычко по своему требованию получил взятку от основателя компании "Сателл Украина" Виталия Верещинского. Деньги предоставили за разрешение и продолжение строительства жилого комплекса на земле Института.

Так, по версии следствия, Фурдычко якобы сказал Верещинскому, что уже нашел других застройщиков, и в случае отказа заплатить деньги, договор будет расторгнут по требованию Института. За вознаграждение Фурдычко якобы пообещал не расторгать договор совместной деятельности.

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