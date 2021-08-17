За считанные недели в школах начнется новый учебный год. Впрочем не все учителя спешат вакцинироваться. В частности в лицее "Львовский" прививки получила лишь половина учителей.

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Заместитель по воспитательной работе директора лицея "Львовский" Оксана Кацюба планирует сделать прививку на следующей неделе. До этого не вакцинировалась в соответствии с рекомендациями врача, поскольку менее 6 месяцев назад переболела COVID-19.

"Только коллективный иммунитет сможет нас избавить от этой страшной болезни", – рассказала Кацюба.

Вакцинироваться не будут заставлять

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявлял, что педагогов не будут заставлять делать прививки. С работниками образования только проведут разъяснительную работу.

Мы не можем принудить. Единственное, что мы можем делать – мотивировать и объяснять, что это важно не только для них самих,

– отметил директор лицея "Львовский" Андрей Закалюк.

Еще с начала лета 2021 года педагоги могли получить прививки в соответствующих пунктах. Во Львове также начали иммунизировать непосредственно в школах. Учительница из школы № 78 Наталья Павлюк отметила, что вакцинация должна быть. Это мнение разделяет ее коллега из школы № 43 Наталья Косаняк, которая решила сделать прививку для безопасности не только своей, но и учеников.

Учителя отказываются от прививок

В Ивано-Франковске каждый 3 педагог отказался от вакцинации. Еще около 20% педагогов колеблются.

"Если заболеваемость в области будет на границе "желтой зоны", тогда учебные заведения, где отсутствуют 80% вакцинированных учителей, не будут иметь права на функционирование в режиме офлайн. Я надеюсь на сознание педагогов", – отметила начальница отдела областного центра по контролю и профилактике болезней Министерства здравоохранения Марта Локатыр.

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Поэтому на Прикарпатье призывают педагогов активнее иммунизироваться. Сами же работники учебных заведений готовятся к учебному году и надеются, что он пройдет в привычном формате.

"Мы готовы к различным сценариям, но я все-таки надеюсь, что 80% будут вакцинированы. Обучение – это не только усвоение материала, но и социализация. Школа должна готовить к жизни", – подчеркнула директор лицея № 7 Оксана Румак.

В начале августа 2021 года от коронавируса 2 дозами иммунизировались 40% работников Ивано-Франковских школ. К 1 сентября обещают выйти на 50%. По данным Минздрава, самые высокие показатели вакцинации среди педагогов на Киевщине – это почти 90% привитых.

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