Вакцинированные учителя и дети в масках: в МОН рассказали об особенностях учебного года

Уже через две недели в школах начнется новый учебный год. Несмотря на пандемию, его планируют начать в обычном режиме без дистанционки. И если учителей просят вакцинировать, то от школьников этого не требуют. Каким будет новый учебный год – читайте в статье.

Руководитель главного управления школьного и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко рассказал, что обучение должно начаться в очном режиме, ведь сейчас все области находятся в зеленой карантинной зоне.

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Школьников вакцинировать не надо, но они должны пройти медосмотр

По его словам, Министерство образования проводит разъяснительную кампанию по вакцинации от коронавируса.

Но речь идет только об учителях и персонале учебных заведений. Школьников вакцинировать не требуется. Никакого директивного указания от Минздрава по вакцинации детей не поступало,

– отметил Кононенко.

Он отметил, что первоклассники обязательно должны принести медицинскую справку. Это требование определено законодательством при поступлении в школу.

"Для детей, которые уже зачислены в школу, это (медосмотр – 24 канал) необязательно. Невозможно, чтобы накануне учебного года все семейные врачи одновременно обследовали и выдали справки такому огромному количеству детей. Это можно делать в течение учебного года. Профилактические осмотры должны проводиться раз в год", – сказал Кононенко.

Варианты обучения в школе

Эксперт отметил, что если карантин усилят, то соответствующим постановлением правительства определено, как школы будут работать. Фактически есть три варианта:

Первый – страна находится в зеленой зоне, поэтому работаем в обычном режиме. Дети ходят в школу и учатся. Учителя работают очно.

Второй – страна переходит в желтую или оранжевую зоны. Тогда надо, чтобы не менее 80% работников школы были вакцинированы для работы в очном режиме, иначе – дистанционное обучение.

Третий – красная зона, тогда ученикам запрещено посещать учебные заведения, кроме детсадов и начальной школы.

Кто будет следить за ситуацией в школах? Кононенко заверил, что за соблюдением этой нормы будет следить директор, отвечающий за все, что происходит в школе. Самого директора будут контролировать органы местного самоуправления - сельские, поселковые и городские советы.

Как будет проходить обучение в школе? По его словам, дети начальной школы учатся без масок. Старшие должны надевать маски, но только на переменах. На уроках они могут находиться тоже без масок.

О том, имеют ли право родители заходить в школу, – это решает учебное заведение в каждом отдельном случае. Конечно, в нынешней ситуации это нежелательно.

Вакцинация учителей

Руководитель управления школьного и дошкольного образования также напомнил, что в постановлении правительства о вакцинации сказано, что 80% персонала школ должны быть вакцинированы. Речь не идет только о педагогах, а о всех сотрудниках.

Он добавил, что вакцинация добровольная. Но МОН совместно с местными властями проводит разъяснительную кампанию, чтобы донести людям необходимость сделать прививки и сохранить свое здоровье.

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В таком случае школы начинают работать с 1 сентября. Если же это требование не будет соблюдено во время усиленного карантина, то школы переходят на дистанционный режим работы.