Шкарлет уверяет, что в начале вакцинации желание зарегистрироваться изъявила только треть работников образования.

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По его словам, на сегодня уже провакцинированы 22 тысячи с 60 тысяч работников образования, участвующих в проведении ВНО.

Шкарлет отметил, что уже было получено 209 тысяч доз вакцин Pfizer, которыми должны будут вакцинировать учителей.

Так, в Киеве начнут прививать от коронавируса учителей на этой неделе. "Для этого обустроить десять прививочных центров в спортивных залах школ", – сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Он заверил, что вакцинировать будут исключительно учителей. В каждом центре будут работать 1 или 2 прививочные бригады, в зависимости от количества желающих получить прививку.

Как учителям записаться на вакцинацию

Работники образования должны обратиться к своим руководителям, а те, в свою очередь, сформируют и направят списки в органы управления образованием местных советов.



Впоследствии списки передадут департаментам образования и науки. Региональные координаторы по вакцинации сообщают руководителям учебных заведений о дате и времени, когда мобильная бригада приедет в учебное заведение для вакцинации коллектива.

К слову, ранее Шкарлет рассказал, что правительство прорабатывает механизм введения обязательной COVID-вакцинации для учителей. Ведь они находятся в группе детей и коллег и являются потенциальными носителями вируса.