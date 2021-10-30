Вакцинация в Украине: Шкарлет рассказал, где самые высокие показатели прививок педагогов

Сергей Шкарлет заявил, что активная вакцинальная кампания среди педагогов продолжается. Он проинформировал о ее промежуточных итогах, в частности среди воспитателей садов и сотрудников специализированных учреждений.

Министр образования отметил, что абсолютное большинство педагогов, работающих с самыми маленькими детьми и детьми, нуждающихся в раннем выявлении и развитии индивидуальных способностей, сделали выбор в пользу прививки.

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Он отметил, что по оперативной информации областей, по крайней мере одну дозу прививки от COVID-19 уже получили:

почти 85% работников садиков;

почти 92% работников специализированных учебных заведений.

"Это чрезвычайно важные и очень красноречивые цифры. Они указывают на высокий уровень ответственности педагогов перед своими воспитанниками прежде всего", – отметил глава МОН.

Мне очень хочется верить в то, что те 10 – 15% воспитателей, которые еще колеблются, в конце концов не подведут своих коллег, свои коллективы и, конечно, детей,

– подчеркнул Сергей Шкарлет.

Министр образования сообщил, что двумя дозами вакцинировались уже почти 76% работников специализированных учреждений и почти 62% воспитателей садиков.

Самые высокие показатели прививки

Самые высокие показатели прививки (по крайней мере одной дозой) среди педагогов учреждений дошкольного образования сегодня демонстрируют:

Тернопольская область – 97,7%;

Харьковская – 95,2%;

Донецкая 0 -92,9%.

Наибольшее количество вакцинированных (хотя бы одной дозой) педагогов в специализированных учреждениях в:

Херсонской области – 99,2%;

Запорожской – 97,8%;

Черкасской – 97,3%.

По состоянию на сегодня порог прививки в 80% среди учителей специализированных учреждений (полный и неполный цикл вакцинации) достигнут всеми областями страны,

– подчеркнул Сергей Шкарлет.

"Что касается садиков, то показатель вакцинации в 80% (полный и неполный цикл) еще не достигнут восемью регионами. Но большинство из них уже буквально за шаг до цели", – добавил глава МОН.

Наконец он призвал всех педагогов услышать врачей Украины и вакцинироваться.

С начала вакцинальной кампании привито 10 022 978 человек, 10 022 976 из них получили одну дозу. Две дозы – 7 377 032 (из них двое одну дозу за границей). Всего провели 17 400 008 прививок.