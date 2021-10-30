Министр образования отметил, что абсолютное большинство педагогов, работающих с самыми маленькими детьми и детьми, нуждающихся в раннем выявлении и развитии индивидуальных способностей, сделали выбор в пользу прививки.
Читайте также Украина снова побила собственный рекорд: за сутки вакцинировали наибольшее количество украинцев
Он отметил, что по оперативной информации областей, по крайней мере одну дозу прививки от COVID-19 уже получили:
- почти 85% работников садиков;
- почти 92% работников специализированных учебных заведений.
"Это чрезвычайно важные и очень красноречивые цифры. Они указывают на высокий уровень ответственности педагогов перед своими воспитанниками прежде всего", – отметил глава МОН.
Мне очень хочется верить в то, что те 10 – 15% воспитателей, которые еще колеблются, в конце концов не подведут своих коллег, свои коллективы и, конечно, детей,
– подчеркнул Сергей Шкарлет.
Министр образования сообщил, что двумя дозами вакцинировались уже почти 76% работников специализированных учреждений и почти 62% воспитателей садиков.
Самые высокие показатели прививки
Самые высокие показатели прививки (по крайней мере одной дозой) среди педагогов учреждений дошкольного образования сегодня демонстрируют:
- Тернопольская область – 97,7%;
- Харьковская – 95,2%;
- Донецкая 0 -92,9%.
Наибольшее количество вакцинированных (хотя бы одной дозой) педагогов в специализированных учреждениях в:
- Херсонской области – 99,2%;
- Запорожской – 97,8%;
- Черкасской – 97,3%.
По состоянию на сегодня порог прививки в 80% среди учителей специализированных учреждений (полный и неполный цикл вакцинации) достигнут всеми областями страны,
– подчеркнул Сергей Шкарлет.
"Что касается садиков, то показатель вакцинации в 80% (полный и неполный цикл) еще не достигнут восемью регионами. Но большинство из них уже буквально за шаг до цели", – добавил глава МОН.
Наконец он призвал всех педагогов услышать врачей Украины и вакцинироваться.