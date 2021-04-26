Кандидат медицинских наук, детский врач-инфекционист Федор Лапий дал ответы на все важные вопросы о вакцинации, которые интересовали педагогов.

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Вакцинация учителей: ответы на главные вопросы

Является ли прививка добровольной для учителей?

В Минздраве отметили, что вакцинация учителей является добровольной и не повлияет на их привлечение к работе на ВНО.

Какая вакцина доступна для прививки педагогов, которые участвуют в проведении ВНО?

Учителям планируют сделать прививку вакциной CoronaVac от китайской компании Sinovac. Она уже одобрена 22 странами, среди которых, в частности, Азербайджан, Бразилия, Турция, Китай, Чили, Мексика и др.

Как именно будет происходить вакцинация?

Учителя смогут получить вакцину только после осмотра и оценки противопоказаний к прививке. После их согласия, медик введет вакцину внутримышечно (в дельтовидную мышцу плеча).

Но после прививки учителям стоит остаться на полчаса в пункте получения вакцины, чтобы в случае возникновения серьезной аллергической реакции им вовремя оказали медицинскую помощь.

Сколько доз вакцины получат учителя?

Педагогам будут вводить две дозы вакцины CoronaVac с интервалом в 28 дней. Если они получат первую дозу, для них сразу зарезервируют вторую дозу вакцины.

Можно ли получить справку о прохождении вакцинации?

Инфекционист рассказал, что все, кто пройдет вакцинацию, вносятся в электронную базу и после получения двух доз вакцинации могут распечатать справку о том, что вакцинировались.

Какие противопоказания возможны для получения прививки?

По словам эксперта, вакцинация противопоказана тем, кто имеет в анамнезе тяжелые аллергические реакции на любой компонент вакцины или развили тяжелую аллергическую реакцию на первую дозу вакцины.

Может ли быть коллективный иммунитет в школе, если переболели большинство работников?

Если в учебном заведении переболели большинство педагогов, то еще рано говорить о коллективном иммунитете. Поскольку есть случаи повторного инфицирования COVID-19.

К слову, главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что педагогов будут вакцинировать мобильные бригады прямо в школах, поэтому им не нужно становиться в очередь в сервисе "Дия".

Начали ли уже вакцинировать учителей? По словам Ляшко, вакцинация учителей китайским препаратом должна была начаться 13 апреля.

Важно! ВНО в Украине стартует с 21 мая тестированием по химии, а закончится 15 июня – последний экзамен по географии. В целом на ВНО-2021 зарегистрировались около 320 тысяч школьников.