Вакцинация учителей позволит начать учебный год в обычном режиме, – Минздрав

В Минздраве заявили, что сейчас активно прививают учителей до 1 сентября. По их словам, вакцинация педагогов от коронавируса позволит начать учебный год в привычном режиме.

Сколько учителей уже вакцинировали? По информации Минздрава, в Украине уже провакцинированы более 410 тысяч работников учебных заведений.

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В Минздраве говорят, что ученики и учителя устали от онлайн-уроков и стремятся к живому общению в классах. Поэтому стоит провакцинировать педагогов до начала обучения.

Вакцинация от COVID-19 позволит начать год безопасно и в обычном режиме,

– подчеркнули в Министерстве здравоохранения.

К слову, главный санитарный врач Игорь Кузин подчеркнул, что вакцинация учителей должна быть обязательной. По его словам, непривитых педагогов нельзя допускать к работе.

А министр образования Сергей Шкарлет ранее говорил, что правительство прорабатывает механизм введения обязательной COVID-вакцинации для учителей. Так как они находятся в группах из детей и коллег и являются потенциальными носителями вируса.