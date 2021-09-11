Вакцинация учителей: какие темпы в школах разных регионов Украины

Сейчас у педагогов есть выбор, прививаться ли от COVID-19. Позиции учителей разных школ отличаются. Есть учебные заведения, где вакцинированы все, а есть и те, где инъекции пока остерегаются.

Чернигов

Черниговская школа №17 – одна из двух школ в городе, где более 80% учителей вакцинированы от коронавируса 2 дозами. Директор учебного заведения пояснила, что педагоги выбрали очное обучение для своих учеников, поэтому и надо было защитить себя и тех, кто окружает.

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Теперь даже если эпидситуация в городе ухудшится – в этой школе дети будут учиться вживую. Такой новости больше даже за школьников радуются их родители.

Мама ученика 3 класса Юлия Костырко объяснила, что у нее нет образования учителя начальных классов, а потому не может помочь с уроками правильно. Ей было тяжело, когда ребенок учился дистанционно.

Ходить в школу лучше, это круче. Там есть друзья и можно нормально писать,

– рассказала ученица Ангелина Демиденко.

И информация о возможном перевода школ на дистанционную форму явно заставила сделать прививки и других педагогов. Только за сутки провакцинировали рекордное для города количество учителей – 300.

Харьков

В Министерстве здравоохранения сообщали, что при желтом и оранжевом уровне эпидемической опасности учреждение образования могут работать очно. Однако при условии, если в нем вакцинировано более 80% персонала

В то же время в Харькове начали обследовать учителей на наличие иммунитета к COVID-19, чтобы понять, какому количеству школьных работников еще нужна вакцинация. Сейчас общая статистика вакцинированных учителей на уровне 60%.

Все наши педагогические и технические работники вакцинированы. Уже 80% вакцинировались 2 дозами. Через неделю получат сертификаты,

– рассказала директор школы №122 Наталья Булак.

Эта Харьковская школа не только лидирует по количеству вакцинированных. В заведении заверили, что даже на случай перевода их на дистанционную работу – к ней они готовы. Провели качественный интернет, чтобы учителя могли работать с детьми из классов.

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"Мы рассылаем задание, дети самостоятельно его прорабатывают. Я могу за отведенный промежуток времени оценить всех учеников", – пояснила учительница украинского языка и литературы Елена Пашина.

Мама ученика 9 класса Ольга Тарасенко считает, что дистанционное обучение не является положительным во всех аспектах. Однако были и преимущества.

То, что я наблюдала в процессе – ему было удобно. Проснувшись, сразу взял планшет и уже на уроке,

– сказала Тарасенко.

Тернополь

В Тернополе в половине учебных заведений уже провакцинировано более 80% работников образования. В области ситуация хуже – там только 10% заведений может учиться очно на случай желтой зоны. Впрочем, в облгосадминистрации заверили, что к дистанционной работе учебные заведения готовы.

За государственные деньги в заведения был проведен интернет. У нас уже на завершающем этапе приобретения 1592 компьютеров с государственной субвенции, которая выдана для каждой области,

– заметила директор департамента образования Ольга Хома.

Чтобы увеличить количество привитых учителей, на выходных будут работать мобильные бригады вакцинации.

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Винница

На пороге к желтой зоне и Винницкая область. Темпы заболевания за последнюю неделю выросли в 4 раза. Вакцины достаточно, но педагоги не спешат делать инъекцию.

Сейчас у нас в учреждениях дошкольного образования 48% учителей вакцинированы 2 дозами. Всего по школам – 51%,

– рассказал заместитель директора департамента гуманитарной политики ОГА Владимир Буняк.

Министр здравоохранения сообщил, что для желтой зоны для учителей достаточно одной вакцины, а вот в красной зоне будут требовать уже 2.

В то же время эксперты уверены, что плохая подготовка учебных заведений к новому учебному году не пройдет бесследно. Она может спровоцировать новую вспышку вируса.

Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / источник: Минздрав / инфографика 24 канала