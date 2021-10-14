Вакцинация или карантин: все о работе школ, ограничениях и обязательных прививках для учителей
Источник:"Освіторія"
В Украине увеличивается количество больных COVID-19, поэтому школы могут закрываться, если там не достаточно вакцинированных учителей. Как будут работать школы в дальнейшем, отстранят ли от работы невакцинированных учителей и стоит ли ребенку с кашлем посещать школы – читайте в статье.
Министерство Здравоохранения ответило на наиболее актуальные вопросы работы школ и обязательной вакцинации педагогов.
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Каникулы в школах
В Минздраве сообщили, что ситуация с заболеваемостью коронавирус ухудшилась, и тысячи учеников вместе с учителями уже в изоляции. Поэтому в ведомстве рекомендовали школам ввести каникулы на неделю раньше – не с 25, а с 18 октября.
Глава Минздрава Виктор Ляшко отмечает, что обычно каникулы или приостановление учебного процесса приводит к меньшей мере на 15% снижение заболеваемости уже через 5 дней после принятия этого решения.
Ученики чаще болеют / Фото everethnews.pl
Известно, что отправить школьников на каникулы раньше заранее решили в Харькове, Виннице, Хмельницком, Ивано-Франковске, Херсоне, Кропивницкому и Сумах.
В то же время Киев и Одесса не планируют переносить осенние каникулы в школах. Там сообщили, что каникулы для учеников в столице начнутся по плану – с 25 октября.
О работе школ
Какие ограничения действуют для школ в разных зонах карантина
Во время желтого и оранжевого уровней эпидемической опасности ученики могут посещать школу при условии, что в них не менее 80 % работников имеют COVID-сертификат, подтверждающий:
- вакцинацию от COVID-19 одной дозой дводозної вакцины (желтые сертификаты);
- вакцинацию от COVID-19 полным курсом однодозной или дводозной вакцины (зеленые сертификаты);
- отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест), действующей 72 часа;
- выздоровление лица от коронавирусной болезни (справка от врача).
В случае введения красного уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать только если у 100% работников есть COVID-сертификат.
Есть ли исключения для начальной школы и садиков? Детские сады будут работать и учащиеся 1 – 4 классов смогут посещать школы при всех уровнях эпидемической опасности. Также это касается специальных учебных заведений.
"Мы призываем педагогов и других работников этих заведений проявлять сознание и прививаться, ведь это, в первую очередь, нужно для безопасности самих учителей", – отметили в Минздраве.
Какими документами должно быть подтверждено разрешение работать очно? Это могут быть:
- "желтый" COVID-сертификат, который подтверждает прививки одной дозой дводозной вакцины (его можно получить через "Дию" на следующий день после первой дозы вакцинации, срок действия – 120 дней);
- "зеленый" COVID-сертификат, подтверждающий полный курс однодозной или дводозной вакцины (так же генерируется через "Дию" и действует 365 дней).
Также можно получить международное свидетельство о вакцинации у семейного врача после получения полного курса прививок от COVID-19.
Со временем можно будет получить COVID-сертификат о выздоровлении от этой болезни, который будет действителен 180 дней. Сейчас такие сертификаты проходят тестирование в "Дии".
Больные в школе и самоизоляция
Когда могут закрыть на карантин класс или школу из-за больных коронавирусом учеников или учителей?
В случае подтверждения COVID-19 у одного из соискателей образования, все остальные студенты этой группы уходят на самоизоляцию.
Также обязательной остается термометрия перед началом учебного дня. Если температура является повышенной или у школьника имеются признаки COVID-19, то ребенок надевает маску, его изолируют в специальном помещении в учебном заведении и информируют родителей.
Термометрия учеников в школе / УП "Жизнь"
Имеют ли право в школе требовать результаты ПЦР-тестов от заболевших учеников? Если ученик заболеет коронавирусом, то от него не могут требовать результатов ПЦР-тестов или антиген-тестов. Но дети с признаками острой респираторной болезни должны оставаться дома.
Разрешено ли детям с кашлем или насморком ходить в школу или детсад?
Как дети, так и взрослые с признаками острой респираторной болезни должны оставаться дома. Кашель, насморк, боль в горле, общая слабость, сип, повышенная температура тела – все это может свидетельствовать о различных болезнях, в том числе и коронавирус.
Если у человека ухудшилось самочувствие, повысилась температура, то необходимо обратиться к врачу, который установит диагноз и назначит соответствующее лечение.
Об обязательной вакцинации учителей
По решению правительства, учителей причислили к профессиям, для которых прививка от COVID-19 будет обязательной.
Как это будет регулироваться и когда этот приказ вступит в силу? Минздрав своим приказом от № 2153, зарегистрированным в Минюсте 07 октября, утвердил перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.
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Так на период действия карантина обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:
- центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- местных государственных администраций и их структурных подразделений;
- высших, последипломного, профессионального, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.
Приказ вступает в силу через один месяц со дня его публикации – то есть с 7 ноября 2021 года.
Что делать учителям, которые откажутся прививаться? Педагоги, которые не прививаются против COVID-19 в течение месяца, будут отстранены от работы. Порядок отстранения разрабатывается и будет опубликован на официальном сайте Минздрава и МОН.
Важно, что педагоги, имеющие абсолютные противопоказания к прививкам, не будут подлежать обязательной вакцинации.
Вакцинация учителей / Фото 24 канала
Кто собирает данные об уровне вакцинации в школе? Это делает Минздрав через областные государственные администрации и региональных координаторов по вакцинации.
Каков механизм принятия решения о работе школы в зависимости от уровня вакцинации коллектива? На национальном уровне такого механизма нет. За каждое учебное заведение отвечает директор и основатель школы.
К слову, в Херсонской области с 15 октября устанавливается красный уровень эпидемической опасности. Там резко увеличилось количество больных COVID-19, а учителя в области вакцинируются медленнее. Как будут работать школы и садики на Херсонщине – читайте в статье.