Министерство Здравоохранения ответило на наиболее актуальные вопросы работы школ и обязательной вакцинации педагогов.

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Каникулы в школах

В Минздраве сообщили, что ситуация с заболеваемостью коронавирус ухудшилась, и тысячи учеников вместе с учителями уже в изоляции. Поэтому в ведомстве рекомендовали школам ввести каникулы на неделю раньше – не с 25, а с 18 октября.

Глава Минздрава Виктор Ляшко отмечает, что обычно каникулы или приостановление учебного процесса приводит к меньшей мере на 15% снижение заболеваемости уже через 5 дней после принятия этого решения.



Ученики чаще болеют / Фото everethnews.pl

Известно, что отправить школьников на каникулы раньше заранее решили в Харькове, Виннице, Хмельницком, Ивано-Франковске, Херсоне, Кропивницкому и Сумах.

В то же время Киев и Одесса не планируют переносить осенние каникулы в школах. Там сообщили, что каникулы для учеников в столице начнутся по плану – с 25 октября.

О работе школ

Какие ограничения действуют для школ в разных зонах карантина

Во время желтого и оранжевого уровней эпидемической опасности ученики могут посещать школу при условии, что в них не менее 80 % работников имеют COVID-сертификат, подтверждающий:

вакцинацию от COVID-19 одной дозой дводозної вакцины (желтые сертификаты);

вакцинацию от COVID-19 полным курсом однодозной или дводозной вакцины (зеленые сертификаты);

отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест), действующей 72 часа;

выздоровление лица от коронавирусной болезни (справка от врача).

В случае введения красного уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать только если у 100% работников есть COVID-сертификат.

Есть ли исключения для начальной школы и садиков? Детские сады будут работать и учащиеся 1 – 4 классов смогут посещать школы при всех уровнях эпидемической опасности. Также это касается специальных учебных заведений.

"Мы призываем педагогов и других работников этих заведений проявлять сознание и прививаться, ведь это, в первую очередь, нужно для безопасности самих учителей", – отметили в Минздраве.

Какими документами должно быть подтверждено разрешение работать очно? Это могут быть:

"желтый" COVID-сертификат, который подтверждает прививки одной дозой дводозной вакцины (его можно получить через "Дию" на следующий день после первой дозы вакцинации, срок действия – 120 дней);

"зеленый" COVID-сертификат, подтверждающий полный курс однодозной или дводозной вакцины (так же генерируется через "Дию" и действует 365 дней).

Также можно получить международное свидетельство о вакцинации у семейного врача после получения полного курса прививок от COVID-19.

Со временем можно будет получить COVID-сертификат о выздоровлении от этой болезни, который будет действителен 180 дней. Сейчас такие сертификаты проходят тестирование в "Дии".

Больные в школе и самоизоляция

Когда могут закрыть на карантин класс или школу из-за больных коронавирусом учеников или учителей?

В случае подтверждения COVID-19 у одного из соискателей образования, все остальные студенты этой группы уходят на самоизоляцию.

Также обязательной остается термометрия перед началом учебного дня. Если температура является повышенной или у школьника имеются признаки COVID-19, то ребенок надевает маску, его изолируют в специальном помещении в учебном заведении и информируют родителей.



Термометрия учеников в школе / УП "Жизнь"

Имеют ли право в школе требовать результаты ПЦР-тестов от заболевших учеников? Если ученик заболеет коронавирусом, то от него не могут требовать результатов ПЦР-тестов или антиген-тестов. Но дети с признаками острой респираторной болезни должны оставаться дома.

Разрешено ли детям с кашлем или насморком ходить в школу или детсад?

Как дети, так и взрослые с признаками острой респираторной болезни должны оставаться дома. Кашель, насморк, боль в горле, общая слабость, сип, повышенная температура тела – все это может свидетельствовать о различных болезнях, в том числе и коронавирус.

Если у человека ухудшилось самочувствие, повысилась температура, то необходимо обратиться к врачу, который установит диагноз и назначит соответствующее лечение.

Об обязательной вакцинации учителей

По решению правительства, учителей причислили к профессиям, для которых прививка от COVID-19 будет обязательной.

Как это будет регулироваться и когда этот приказ вступит в силу? Минздрав своим приказом от № 2153, зарегистрированным в Минюсте 07 октября, утвердил перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

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Так на период действия карантина обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

высших, последипломного, профессионального, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Приказ вступает в силу через один месяц со дня его публикации – то есть с 7 ноября 2021 года.

Что делать учителям, которые откажутся прививаться? Педагоги, которые не прививаются против COVID-19 в течение месяца, будут отстранены от работы. Порядок отстранения разрабатывается и будет опубликован на официальном сайте Минздрава и МОН.

Важно, что педагоги, имеющие абсолютные противопоказания к прививкам, не будут подлежать обязательной вакцинации.



Вакцинация учителей / Фото 24 канала

Кто собирает данные об уровне вакцинации в школе? Это делает Минздрав через областные государственные администрации и региональных координаторов по вакцинации.

Каков механизм принятия решения о работе школы в зависимости от уровня вакцинации коллектива? На национальном уровне такого механизма нет. За каждое учебное заведение отвечает директор и основатель школы.

К слову, в Херсонской области с 15 октября устанавливается красный уровень эпидемической опасности. Там резко увеличилось количество больных COVID-19, а учителя в области вакцинируются медленнее. Как будут работать школы и садики на Херсонщине – читайте в статье.